Выплаты на приобретение дров — кто и где может получить денежную помощь

Международная помощь на подготовку к зиме — кто получит
Жители Никополя Днепропетровской области могут зарегистрироваться на денежную помощь на покупку твердого топлива. В зависимости от потребностей, размер такой финансовой поддержки составит около 19 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Никопольского горсовета.
Помощь для подготовки к зиме
Как отмечается, речь идет об одноразовой денежной компенсации для граждан, проживающих в прифронтовых районах на подготовку к зиме за счет международных партнеров. Это предусмотрено проектом постановления правительства.
Помощь на прохождение отопительного сезона 2025/26 годов на приобретение твердого печного бытового топлива предоставляется жителям города:
- которые фактически проживают в жилых домах с печным отоплением;
- жилых помещениях, которые отапливаются твердым печным бытовым топливом.
Решение предусматривает оказание помощи в пределах бюджета в размере 19,4 тыс. грн.
Как получить денежную помощь
По данным Никопольского горсовета, регистрация для получения денежной помощи на покупку твердого бытового топлива продлится до 8 августа 2025 года. С собой нужно иметь пакет документов. Помощь предоставят на основе:
- паспорта гражданина, временного удостоверения гражданина получателя и всех членов семьи, которые фактически проживают в домохозяйстве;
- идентификационного кода заявителя и всех членов семьи;
- справки, дающей право на льготы и гарантии;
- паспорта с отметкой о регистрации адреса проживания в случае несоответствия с местом нахождения домохозяйства;
- справки о регистрации места жительства в случае несовпадения зарегистрированного и фактического места жительства;
- справки о постановке на учет переселенцев;
- техпаспорта на дом/справки о печном отоплении в доме;
- справки о реквизитах банковского счета.
Заявки будут принимать до 8 августа 2025 года с 9:00 до 16:00 в Никополе в таких заведениях:
- Культурно-досуговый центр;
- Центральная библиотека;
- УСП (Юридическая академия);
- Лицей № 6;
- Клуб "Оберег".
Детали можно узнать по номерам:
- 0995408535;
- 0954358848;
- 0995408909;
- 0630536832.
Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут зарегистрироваться на денежную помощь от Агентства ООН. Уязвимые граждане в одной из областей получат трехмесячную поддержку в размере 3,6 тыс. грн.
Также мы рассказывали о том, что в последний месяц лета граждане получат финпомощь ко Дню Независимости. Размер выплат будет колебаться от 450 грн до около 3 тыс. грн.
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