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Международная помощь на подготовку к зиме — кто получит

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Дата публикации 28 июля 2025 08:00
Выплаты на приобретение дров — кто и где может получить денежную помощь
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Никополя Днепропетровской области могут зарегистрироваться на денежную помощь на покупку твердого топлива. В зависимости от потребностей, размер такой финансовой поддержки составит около 19 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Никопольского горсовета.

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Помощь для подготовки к зиме

Как отмечается, речь идет об одноразовой денежной компенсации для граждан, проживающих в прифронтовых районах на подготовку к зиме за счет международных партнеров. Это предусмотрено проектом постановления правительства.

Помощь на прохождение отопительного сезона 2025/26 годов на приобретение твердого печного бытового топлива предоставляется жителям города:

  • которые фактически проживают в жилых домах с печным отоплением;
  • жилых помещениях, которые отапливаются твердым печным бытовым топливом.

Решение предусматривает оказание помощи в пределах бюджета в размере 19,4 тыс. грн.

Как получить денежную помощь

По данным Никопольского горсовета, регистрация для получения денежной помощи на покупку твердого бытового топлива продлится до 8 августа 2025 года. С собой нужно иметь пакет документов. Помощь предоставят на основе:

  • паспорта гражданина, временного удостоверения гражданина получателя и всех членов семьи, которые фактически проживают в домохозяйстве;
  • идентификационного кода заявителя и всех членов семьи;
  • справки, дающей право на льготы и гарантии;
  • паспорта с отметкой о регистрации адреса проживания в случае несоответствия с местом нахождения домохозяйства;
  • справки о регистрации места жительства в случае несовпадения зарегистрированного и фактического места жительства;
  • справки о постановке на учет переселенцев;
  • техпаспорта на дом/справки о печном отоплении в доме;
  • справки о реквизитах банковского счета.

Заявки будут принимать до 8 августа 2025 года с 9:00 до 16:00 в Никополе в таких заведениях:

  • Культурно-досуговый центр;
  • Центральная библиотека;
  • УСП (Юридическая академия);
  • Лицей № 6;
  • Клуб "Оберег".

Детали можно узнать по номерам:

  • 0995408535;
  • 0954358848;
  • 0995408909;
  • 0630536832.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут зарегистрироваться на денежную помощь от Агентства ООН. Уязвимые граждане в одной из областей получат трехмесячную поддержку в размере 3,6 тыс. грн.

Также мы рассказывали о том, что в последний месяц лета граждане получат финпомощь ко Дню Независимости. Размер выплат будет колебаться от 450 грн до около 3 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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