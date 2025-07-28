Выплаты на приобретение дров — кто и где может получить денежную помощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Никополя Днепропетровской области могут зарегистрироваться на денежную помощь на покупку твердого топлива. В зависимости от потребностей, размер такой финансовой поддержки составит около 19 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Никопольского горсовета.

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Как отмечается, речь идет об одноразовой денежной компенсации для граждан, проживающих в прифронтовых районах на подготовку к зиме за счет международных партнеров. Это предусмотрено проектом постановления правительства.

Помощь на прохождение отопительного сезона 2025/26 годов на приобретение твердого печного бытового топлива предоставляется жителям города:

которые фактически проживают в жилых домах с печным отоплением;

жилых помещениях, которые отапливаются твердым печным бытовым топливом.

Решение предусматривает оказание помощи в пределах бюджета в размере 19,4 тыс. грн.

Как получить денежную помощь

По данным Никопольского горсовета, регистрация для получения денежной помощи на покупку твердого бытового топлива продлится до 8 августа 2025 года. С собой нужно иметь пакет документов. Помощь предоставят на основе:

паспорта гражданина, временного удостоверения гражданина получателя и всех членов семьи, которые фактически проживают в домохозяйстве;

идентификационного кода заявителя и всех членов семьи;

справки, дающей право на льготы и гарантии;

паспорта с отметкой о регистрации адреса проживания в случае несоответствия с местом нахождения домохозяйства;

справки о регистрации места жительства в случае несовпадения зарегистрированного и фактического места жительства;

справки о постановке на учет переселенцев;

техпаспорта на дом/справки о печном отоплении в доме;

справки о реквизитах банковского счета.

Заявки будут принимать до 8 августа 2025 года с 9:00 до 16:00 в Никополе в таких заведениях:

Культурно-досуговый центр;

Центральная библиотека;

УСП (Юридическая академия);

Лицей № 6;

Клуб "Оберег".

Детали можно узнать по номерам:

0995408535;

0954358848;

0995408909;

0630536832.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут зарегистрироваться на денежную помощь от Агентства ООН. Уязвимые граждане в одной из областей получат трехмесячную поддержку в размере 3,6 тыс. грн.

Также мы рассказывали о том, что в последний месяц лета граждане получат финпомощь ко Дню Независимости. Размер выплат будет колебаться от 450 грн до около 3 тыс. грн.