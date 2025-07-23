Виплата допомоги до Дня Незалежності — які правила у 2025 році

Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року деякі громадяни зможуть отримати грошову допомогу до Дня Незалежності. У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, які умови виплати та які необхідні документи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Йдеться про грошову допомогу в рамках ухваленої постанови уряду "Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"і "Про жертви нацистських переслідувань, у 2025 році".

За даними уряду, громадяни, які отримали інвалідність через війну, матимуть право на такі виплати:

перша група — 3,1 тис. грн;

друга група — 2,9 тис. грн;

третя група — 2,7 тис. грн.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям, чиї батьки потрапили в ув'язнення в табори, нададуть по 1 тис. грн. Громадяни з видатними заслугами перед державою отримають 3,1 тис. грн.

Рідні загиблих захисників, вдівці чи вдови загиблих учасників бойових дій отримають по 650 грн. Учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, примусово вивезеним на роботи, дітям партизанів нададуть по 450 грн.

За даними фонду, цьогоріч механізм здійснення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності передбачений такий, як і минулого року.

Зокрема, пенсіонери, які мають право на грошову допомогу, її отримають у серпні разом із пенсією. Тобто додатково до органів ПФУ звертатися не потрібно.

Ветерани війни, які проходять службу чи працюють та не є пенсіонерами, отримають нарахування на рахунки військових частин, установ, організацій, де служать чи працюють, на основі поданих заявок їхніми роботодавцями.

Хто повинен подати окрему заяву до ПФУ на виплати

Ті, хто мають право на допомогу, не є пенсіонерами і не служать та не працюють, для отримання виплат мають звернутися у терорган ПФУ, подавши заяву та вказавши:

реквізити документів, що підтверджують особу громадянина;

номер банківського рахунку для одержання коштів;

ідентифікаційний код (за наявності);

реквізити посвідчення особи, що дає право на отримання грошей.

Також до заяви необхідно додати:

копію паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина (у разі особистого звернення мають бути оригінали);

копію посвідчення, де підтверджується відповідний статус особи (у разі особистого звернення — оригінал).

Звертатися із заявами можна до 1 жовтня 2025 року у такі способи:

особисто у відділ Пенсійного фонду, в Центр надання адмінпослуг за задекларованим чи зареєстрованою адресою проживання чи перебування;

через пошту на адресу тероргану Пенсійного фонду;

дистанційно через портал е-послуг ПФУ з кваліфікованим електронним підписом.

Раніше ми писали про право на одноразову компенсацію для осіб з інвалідністю та неповнолітнім дітям з інвалідністю. Виплати надають тим, кому її встановлено через одержані ушкодження здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами під час війни.

Також ми розповідали про те, що особи з інвалідністю можуть отримати фіндопомогу від німецької організації ASB. Гроші нададуть мешканцям Полтавщини.