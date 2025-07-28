Виплати на придбання дров — хто і де може отримати грошову допомогу

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Нікополя Дніпропетровської області можуть зареєструватися на грошову допомогу на купівлю твердого палива. Залежно від потреб, розмір такої фінансової підтримки становитиме близько 19 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Нікопольської міськради.

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Допомога для підготовки до зими

Як зазначається, йдеться про одноразову грошову компенсацію для громадян, що проживають у прифронтових районах на підготовку до зими за кошти міжнародних партнерів. Це передбачено проєктом постанови уряду.

Допомога на проходження опалювального сезону 2025/26 років на придбання твердого пічного побутового палива надається мешканцям міста:

які фактично проживають в житлових будинках з пічним опаленням;

житлових приміщеннях, які опалюються твердим пічним побутовим паливом.

Рішення передбачає надання допомоги в межах бюджету в розмірі 19,4 тис. грн.

Як отримати грошову допомогу

За даними Нікопольської міськради, реєстрація для отримання грошової допомоги на купівлю твердого побутового палива триватиме до 8 серпня 2025 року. З собою потрібно мати пакет документів. Допомогу нададуть на основі:

паспорта громадянина, тимчасового посвідчення громадянина одержувача та всіх членів родини, які фактично проживають у домогосподарстві;

ідентифікаційного коду заявника та всіх членів родини;

довідки, що дає право на пільги та гарантії;

паспорта з відміткою щодо реєстрації адреси проживання у разі невідповідності з місцем знаходження домогосподарства;

довідки про реєстрацію місця проживання у разі неспівпадіння зареєстрованого та фактичного місцепроживання;

довідки про взяття на облік переселенців;

техпаспорта на будинок/довідки щодо пічного опалення в будинку;

довідки про реквізити банківського рахунку.

Заявки прийматимуть до 8 серпня 2025 року з 9:00 до 16:00 у Нікополі у таких закладах:

Культурно-дозвіллєвий центр;

Центральна бібліотека;

⁠УСП (Юридична академія);

Ліцей № 6;

Клуб "Оберіг".

Деталі можна дізнатися за номерами:

0995408535;

0954358848;

0995408909;

0630536832.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть зареєструватися на грошову допомогу від Агенції ООН. Вразливі громадяни в одній з областей отримають тримісячну підтримку у розмірі 3,6 тис. грн.

Також ми розповідали про те, що в останній місяць літа громадяни отримають фіндопомогу до Дня Незалежності. Розмір виплат буде коливатися від 450 грн до близько 3 тис. грн.