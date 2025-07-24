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Главная Финансы Международная помощь — кто из пенсионеров получит 10,8 тыс. грн

Международная помощь — кто из пенсионеров получит 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 08:00
Выплата международной помощи в 10,8 тыс. грн — кто из пенсионеров имеет право
Женщина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) объявило прием заявок на выплаты денежной помощи в 10,8 тыс. грн в одной из громад Сумской области. В частности, зарегистрироваться в программе могут пожилые люди.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации в Telegram-канале.

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Условия программы поддержки от (УВКБ ООН)

На 24 июля записаться в очередь на прием на получение денежной помощи от УВКБ ООН могут уязвимые категории жителей г. Кролевец Сумской области, который регулярно страдает от российских обстрелов. Участниками программы могут стать:

  • переселенцы, которые были вынуждены покидать свои дома из-за опасности или вернулись домой за последние полгода;
  • граждане, которые выезжали за границу в начале полномасштабной войны и сейчас вернулись в собственные дома.

Важное требование — отсутствие за последние три месяца подобной помощи от других организаций, если нет категории уязвимости. Среди граждан, которые в приоритете:

  • домохозяйства, которые возглавляют пенсионеры (от 55 лет), или самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;
  • неполные семьи, где есть дети 18 лет или лица пожилого возраста;
  • семьи, где есть граждане с инвалидностью или тяжелобольные.

Кроме того, большую роль в праве на выплаты играет финансовое состояние граждан. Доход не должен превышать на одного человека 5,4 тыс. грн.

Сумма помощи и как подать заявку

Каждый претендент сможет рассчитывать на сумму помощи в 10,8 тыс. грн (выплата охватит трехмесячный период по 3,6 тыс. грн ежемесячно). Также такой размер помощи предусмотрен для каждого члена в домохозяйстве.

Граждане смогут записаться в очередь для приема в г. Кролевец на 24 июля по номеру телефона: 063 182 68 38. Также по этому же номеру можно уточнить предоставленный номер в очереди.

"Ожидайте звонок от работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН и вам сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области доступна программа помощи от USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (BHA). Она предусматривает предоставление выплат в почти 11 тыс. грн уязвимым категориям граждан.

Также мы рассказывали о том, что украинцы могут получить помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Организация принимает заявки на выплату суммы помощи до 42 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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