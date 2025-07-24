Виплата міжнародної допомоги у 10,8 тис. грн — хто з пенсіонерів має право

Жінка літнього віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) оголосило прийом заявок на виплати грошової допомоги у 10,8 тис. грн в одній з громад Сумської області. Зокрема, зареєструватися у програмі можуть люди похилого віку.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у Telegram-каналі.

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Умови програми підтримки від (УВКБ ООН)

На 24 липня записатися в чергу на прийом на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН можуть вразливі категорії жителів м. Кролевець Сумської області, що регулярно потерпає від російських обстрілів. Учасниками програми можуть стати:

переселенці, які були змушені залишати свої оселі через небезпеку або повернулися додому за останні пів року;

громадяни, які виїздили за кордон на початку повномасштабної війни та нині повернулися у власні домівки.

Важлива вимога — відсутність за останні три місяці подібної допомоги від інших організацій, якщо немає категорії вразливості. Серед громадян, які в пріоритеті:

домогосподарства, які очолюють пенсіонери (від 55 років), чи самостійно виховують дітей до 18 років;

неповні родини, де є діти 18 років чи особи похилого віку;

родини, де є громадяни з інвалідністю чи важкохворі.

Окрім того, велику роль у праві на виплати грає фінансовий стан громадян. Дохід не повинен перевищувати на одну особу у 5,4 тис. грн.

Сума допомоги та як подати заявку

Кожен претендент зможе розраховувати на суму допомоги у 10,8 тис. грн (виплата охопить тримісячний період по 3,6 тис. грн щомісяця). Також такий розмір допомоги передбачений для кожного члена в домогосподарстві.

Громадяни зможуть записатися в чергу для прийому у м. Кролевець на 24 липня за номером телефону: 063 182 68 38. Також за цим же номером можна уточнити наданий номер в черзі.

"Очікуйте на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — додали організатори.

Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області доступна програма допомоги від USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (BHA). Вона передбачає надання виплат у майже 11 тис. грн вразливим категоріям громадян.

Також ми розповідали про те, що українці можуть отримати допомогу від Естонської ради у справах біженців. Організація приймає заявки на виплату суми допомоги до 42 тис. грн.