Виплати від USAID’s BHA — де українцям можна отримати 10,8 тис. грн

Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Дніпропетровській області стартує третя фаза проєкту гуманітарної допомоги за фінпідтримки USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) та ACTED. В її рамках в одній з громад вразливі категорії зможуть отримати по 10,8 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Руки милості".

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Як зазначають у фонді, йдеться про реалізацію проєкту гуманітарної допомоги USAID’s BHA "Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні", що передбачає надання грошової допомоги.

Така підтримка буде доступна для жителів села Томаківка, Дніпропетровської області.

Подати заявку на виплати зможуть тільки ті громадяни, які відповідають критеріям, встановленим донором.

Оголошення. Джерело: БФ "Руки милості"

Розмір допомоги та хто зможе отримати

Розмір грошової допомоги на одну особу становитиме 10,8 тис. грн. Виплати коштів припадуть на період з 8 серпня по 1 січня 2026 року.

Фіндопомога буде доступна за умови дотримання таких вимог:

громадяни не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій за останні три місяці;

дохід не перевищує 6 318 грн на місяць, не враховуючи соцвиплати та грошову допомогу;

є серйозні проблеми зі здоров'ям;

домогосподарства мають більш ніж троє дітей або дітей до двох років;

внутрішні переселенці;

самотні батьки або домогосподарства, очолювані одним з батьків;

наявність вагітної жінки в сім'ї;

сім'я складається з людей похилого віку, включно з самотніми особами;

наявність осіб з інвалідністю I або II групи;

члени родини отримали поранення або загинули внаслідок обстрілів;

житло зруйновано або пошкоджене, проживання в орендованому житлі, або неподалік від фронту (за 30 кілометрів).

Організатори зазначають, що реєстрація не гарантує автоматичне надання допомоги.

Проєкт реалізують спільно з міжнародною організацією World Vision за фінансової підтримки USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) тa ACTED.

Раніше ми писали, що Естонська рада у справах біженців приймає заявки на виплату допомоги на господарську діяльність. Максимально можна отримати до 42 тис. грн.

Також ми розповідали про те, що у серпні поточного року частина українців отримає фіндопомогу до Дня Незалежності. У ПФУ уточнили, хто має право на виплати від 450 грн до 3,1 тис. грн.