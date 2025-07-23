Виплати від USAID’s BHA — де українцям можна отримати 10,8 тис. грн

Допомога від USAID’s BHA — хто і де отримає 10,8 тис. гривень
У Дніпропетровській області стартує третя фаза проєкту гуманітарної допомоги за фінпідтримки USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) та ACTED. В її рамках в одній з громад вразливі категорії зможуть отримати по 10,8 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Руки милості".
Що треба знати про проєкт допомоги українцям
Як зазначають у фонді, йдеться про реалізацію проєкту гуманітарної допомоги USAID’s BHA "Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні", що передбачає надання грошової допомоги.
Така підтримка буде доступна для жителів села Томаківка, Дніпропетровської області.
Подати заявку на виплати зможуть тільки ті громадяни, які відповідають критеріям, встановленим донором.
Розмір допомоги та хто зможе отримати
Розмір грошової допомоги на одну особу становитиме 10,8 тис. грн. Виплати коштів припадуть на період з 8 серпня по 1 січня 2026 року.
Фіндопомога буде доступна за умови дотримання таких вимог:
- громадяни не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій за останні три місяці;
- дохід не перевищує 6 318 грн на місяць, не враховуючи соцвиплати та грошову допомогу;
- є серйозні проблеми зі здоров'ям;
- домогосподарства мають більш ніж троє дітей або дітей до двох років;
- внутрішні переселенці;
- самотні батьки або домогосподарства, очолювані одним з батьків;
- наявність вагітної жінки в сім'ї;
- сім'я складається з людей похилого віку, включно з самотніми особами;
- наявність осіб з інвалідністю I або II групи;
- члени родини отримали поранення або загинули внаслідок обстрілів;
- житло зруйновано або пошкоджене, проживання в орендованому житлі, або неподалік від фронту (за 30 кілометрів).
Організатори зазначають, що реєстрація не гарантує автоматичне надання допомоги.
Проєкт реалізують спільно з міжнародною організацією World Vision за фінансової підтримки USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) тa ACTED.
Раніше ми писали, що Естонська рада у справах біженців приймає заявки на виплату допомоги на господарську діяльність. Максимально можна отримати до 42 тис. грн.
Також ми розповідали про те, що у серпні поточного року частина українців отримає фіндопомогу до Дня Незалежності. У ПФУ уточнили, хто має право на виплати від 450 грн до 3,1 тис. грн.
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