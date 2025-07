Виплати від Карітас України — в яких регіонах стартує проєкт

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стартує проєкт Remarket для фінансової підтримки бізнесу під час війни від благодійної організації "Карітас-Спес Україна" (Caritas-Spes Ukraine). В його рамках громадяни у трьох областях зможуть отримати грошову допомогу на розвиток власної справи.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Caritas-Spes Ukraine".

Що треба знати про програму допомоги для бізнесу

Йдеться про Проєкт Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET), що є трирічною ініціативою, яку реалізує Caritas Switzerland у партнерстві з Caritas Україна, Caritas-Spes Україна та SPARK Україна.

Фінансування проєкту здійснюється Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва (SDC) та фондом If!, а також за підтримки міжнародних партнерів мережі Caritas: Caritas Austria, Cordaid та Trócaire.

Програма, що реалізується у трьох областях (Вінницька, Житомирська, Миколаївська) спрямована на підтримку підприємництва під час війни. Ініціатива розрахована на підприємців, що працюють у галузях:

бджільництво;

швейна справа;

пекарство;

суміжні напрями.

Проєкт передбачає надання:

мікрогрантів;

навчання та менторство;

доступ до грошової підтримки.

Пріоритет нададуть бізнесам, де серед власників є жінки, молодь, ветерани, люди з інвалідністю або з вразливих груп.

Оголошення. Джерело: БФ "Caritas-Spes Ukraine"

Розмір допомоги та правила реєстрації

Згідно з умовами проєкту, заявники можуть претендувати на підтримку у вигляді гранту для малого, середнього та домашнього бізнесу в рамках проєкту до 237 тис. грн (сума брутто).

"Кожен грант розроблений для покриття конкретних потреб залежно від операційного контексту заявника, бізнес-моделі та готовності до зростання. Остаточна сума підтримки буде визначена з урахуванням бізнес-потреб, запланованих дій і очікуваних результатів. Співфінансування не є обов’язковим, але заявники можуть додати власний внесок, щоб реалізувати

бізнес-план, що перевищує максимальну суму гранту", — пояснюють організатори.

Заявники мають бути зареєстрованими та здійснювати діяльність щонайменше шість місяців в одному з дозволених секторів для підтвердження досвіду ведення бізнесу та присутності на ринку.

Реєстрація стартуватиме 25 липня 2025 року. До заявки необхідно буде додати підтверджуючі документи (зокрема, свідоцтво про реєстрацію бізнесу, податкові та соціальні виписки).

Деталі можна уточнити:

у Вінницькій області за номером:+38 067 463 70 05;

у Житомирській області: +38 067 10 02 675;

у Миколаївській області: +38 067 11 77 372.

Раніше ми повідомляли, що у Києві громадяни отримають допомогу від UNHCR Ukraine. В рамках програми нададуть виплати у майже 11 тис. грн.

Також ми розповідали про те, що у Кіровоградській області Український Червоний Хрест реалізує програму допомоги. Вона передбачена для переселенців та вразливих категорій осіб.