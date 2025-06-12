Международные выплаты — кто и где может получить до 3 тыс. евро помощи

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы до 15 июня включительно имеют возможность принять участие в грантовой программе от международной гуманитарной организации "Человек в беде" (People in Peril). Проект направлен на поддержку микропредприятий и предпринимательских инициатив.

Об этом говорится в материалах пресс-службы People in Peril.

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Условия грантового конкурса от организации "Человек в беде"

Как отмечается, программа призвана оказать финансовую поддержку и способствовать самозанятости, в частности среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Она охватит две области: Черниговскую и Полтавскую.

В рамках проекта участники смогут получить до 3 тыс. евро на создание нового бизнеса или расширение существующего (местного или релоцированного).

По словам организаторов, приоритетно будут оказывать помощь женщинам и уязвимым группам населения. К конкурсу допускаются предпринимательские инициативы, которые не имеют регистрации как ФЛП, однако в случае положительного решения по оказанию помощи, заявитель должен будет официально зарегистрироваться.

Среди условий относительно действующих бизнесов:

наличие регистрации как физлица-предпринимателя или юрлица в вышеуказанных областях;

бизнес не в состоянии ликвидации, банкротства и не имеет долгов.

Грантовые средства могут быть направлены на:

создание новых рабочих мест (до 30% средств можно направить на зарплаты);

закупку нового оборудования, машин, инструментов;

аренду помещений, ремонт и минимальное обустройство;

на расходы, связанные с релокацией бизнеса;

на регистрационные сборы и другие соответствующие услуги и сборы.

Как зарегистрироваться в грантовой бизнес-программе

Граждане, которые хотят принять участие в конкурсе, должны загрузить все необходимые документы до 15 июня включительно. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.

Также нужно, чтобы документы были отправлены в электронном виде в формате Word (проектная заявка), Excel (бюджет) и скан-копии обоих документов, подписанных заявителем, на электронный адрес представителей организации с темой письма "Конкурс бизнес-грантов".

Ранее мы рассказывали о том, что некоторые из граждан имеют возможность зарегистрироваться в программе помощи от UNHCR. Заявки принимают от жителей одной из тергромад в Сумской области.

Также сообщалось, что украинские женщины могут принять участие в программе финпомощи от организации Mercy Corps. Подать заявки смогут жители 11 регионов.