Выплаты от UNHCR Ukraine — где и кто получит из пенсионеров в октябре

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине UNHCR Ukraine открыло запись в очередь на получение денежной помощи. Речь идет о предоставлении выплат для уязвимых категорий граждан, в частности пожилых людей.

Об этом сообщается в публикации пресс-центра организации в Telegram.

Что предусматривает программа помощи от UNHCR Ukraine

По информации организаторов, регистрация на финансовую помощь от UNHCR Ukraine стала доступной для жителей города Сумы.

По программе, каждому члену семьи предусмотрена помощь в сумме 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/три месяца). Такой объем средств рассчитали на основе минимальной потребительской корзины.

Помощью смогут воспользоваться исключительно граждане, которые относятся к уязвимым группам, и были вынуждены покидать собственные дома в связи с российской агрессией. Речь идет о:

Гражданах-переселенцах, которые переехали за последние шесть месяцев из опасных районов, или вернулись домой после выезда, и не участвовали в аналогичных проектах помощи за прошедшие три месяца. Граждан-беженцев, которые после выезда за границу решили вернуться домой, и также не имели подобной финансовой поддержки за последние три месяца.

Те, кто получал денежную помощь от международных организаций как ВПЛ, могут подать заявку при наличии уязвимости. А именно:

семья является неполной (есть только отец, мать или опекун), с детьми до 18 лет и гражданами старшего возраста от 55 лет;

в домохозяйстве есть только пожилые люди, или если воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть граждане с диагностированными тяжелыми болезнями или есть группа инвалидности.

Еще одно требование — наличие документального подтверждения низкого уровня доходов. Они не должны быть выше 5,4 тыс. грн на каждого члена семьи.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Граждане смогут подать заявки на финпомощь от UNHCR Ukraine, только записавшись в электронную очередь.

"Напоминаем, что регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН в городе Сумы по адресу ул. Революции Достоинства, 15, осуществляется исключительно по предварительной записи в очередь на прием", — говорится в сообщении.



Организаторы дали пошаговую инструкцию, как осуществить запись в электронную очередь:

для получения номера в е-очередь в пункт сбора данных в Сумах необходимо заполнить специальную онлайн-форму, после чего поступит соответствующий номер в очереди;

для того, чтобы проверить номер в очереди после заполнения формы, необходимо зайти на специальную страницу;

после этого нужно ожидать звонка от работников пункта сбора данных на финпомощь от УВКБ ООН, которые обнародуют день и время прибытия на индивидуальный прием.

Граждане также могут получить предварительную консультацию и записаться в очередь по телефону пункта в Сумах в будни с 9:00 до 16:00: 063 182 68 38.

