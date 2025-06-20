Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияМедцентрДомСпортВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Международная помощь для лиц с инвалидностью — какие условия

Международная помощь для лиц с инвалидностью — какие условия

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 13:00
Помощь от Fight For Right — кто из граждан с инвалидностью имеет право на поддержку
Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik
Ключові моменти Что предусматривает программа помощи для лиц с инвалидностью в Запорожской области Кто и как может зарегистрироваться на помощь от Fight For Right

В июне 2025 года для некоторых граждан доступна регистрация на помощь от неприбыльной правозащитной организации "Fight For Right". Проект предусматривает поддержку граждан с инвалидностью в прифронтовых городах Запорожской области.

Об этом информирует пресс-служба организации в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает программа помощи для лиц с инвалидностью в Запорожской области

Как отмечается, речь идет о реализации программы, призванной восстановить жилье для людей с инвалидностью в Запорожском регионе в июне текущего года.

"Наша команда много где побывала с миссиями гуманитарной помощи. Мы видели немало людей с инвалидностью, которые остаются годами жить в своих поврежденных домах в прифронтовых городах и селах несмотря ни на что. И часто в рассказах людей много боли именно из-за невозможности отстроить свое жилье после обстрелов российскими войсками", — объясняют организаторы.

В связи с этим организация "Fight For Right" совместно с международной гуманитарной организацией "Choose Love" планирует в дальнейшем помогать восстанавливать дома для граждан с инвалидностью. В частности, в прошлом году такая категория населения получила строительные материалы в Херсонской области. В 2025 году в приоритете на оказание соответствующей помощи — Запорожская область. В рамках проекта организаторы помогут сделать дома более комфортными и доступными, вернут уют и тепло.

Кто и как может зарегистрироваться на помощь от Fight For Right

Организаторы сообщают, что стремятся справедливо распределить имеющиеся финансовые ресурсы, поэтому помощь получат только те, кто в ней действительно нуждается.

"Наш проект направлен на восстановление жилья для семей и людей с инвалидностью, проживающих в Запорожской области и пострадавших в результате войны. Мы фокусируемся на равном распределении ограниченных ресурсов, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается больше всего, в частности в уязвимых регионах", — объясняют в пресс-службе.

допомога українцям
Объявление. Источник: Fight For Right

Граждане с инвалидностью, которые живут в Запорожской области, однако жилье получило повреждения, и хотят получить помощь, могут заполнить короткую онлайн-анкету для оценки масштаба потребностей.

Участие в опросе не гарантирует предоставления помощи, однако является необходимым шагом для дальнейшего рассмотрения заявки.

Ранее мы рассказывали, кто сможет получить денежную помощь от UNHCR Ukraine. В июне 2025 года регистрация на выплаты в 10,8 тыс. грн снова доступна для жителей Запорожья.

Также сообщалось, кто из украинцев в Запорожской области может получить единоразовую финпомощь. Городская власть предоставляет адресную поддержку в 15 тыс. грн, в частности, для граждан с инвалидностью.

деньги инвалидность материальная помощь помощь лицо с инвалидностью
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации