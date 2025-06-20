Помощь от Fight For Right — кто из граждан с инвалидностью имеет право на поддержку

Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

В июне 2025 года для некоторых граждан доступна регистрация на помощь от неприбыльной правозащитной организации "Fight For Right". Проект предусматривает поддержку граждан с инвалидностью в прифронтовых городах Запорожской области.

Об этом информирует пресс-служба организации в соцсети Facebook.

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Как отмечается, речь идет о реализации программы, призванной восстановить жилье для людей с инвалидностью в Запорожском регионе в июне текущего года.

"Наша команда много где побывала с миссиями гуманитарной помощи. Мы видели немало людей с инвалидностью, которые остаются годами жить в своих поврежденных домах в прифронтовых городах и селах несмотря ни на что. И часто в рассказах людей много боли именно из-за невозможности отстроить свое жилье после обстрелов российскими войсками", — объясняют организаторы.

В связи с этим организация "Fight For Right" совместно с международной гуманитарной организацией "Choose Love" планирует в дальнейшем помогать восстанавливать дома для граждан с инвалидностью. В частности, в прошлом году такая категория населения получила строительные материалы в Херсонской области. В 2025 году в приоритете на оказание соответствующей помощи — Запорожская область. В рамках проекта организаторы помогут сделать дома более комфортными и доступными, вернут уют и тепло.

Кто и как может зарегистрироваться на помощь от Fight For Right

Организаторы сообщают, что стремятся справедливо распределить имеющиеся финансовые ресурсы, поэтому помощь получат только те, кто в ней действительно нуждается.

"Наш проект направлен на восстановление жилья для семей и людей с инвалидностью, проживающих в Запорожской области и пострадавших в результате войны. Мы фокусируемся на равном распределении ограниченных ресурсов, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается больше всего, в частности в уязвимых регионах", — объясняют в пресс-службе.

Объявление. Источник: Fight For Right

Граждане с инвалидностью, которые живут в Запорожской области, однако жилье получило повреждения, и хотят получить помощь, могут заполнить короткую онлайн-анкету для оценки масштаба потребностей.

Участие в опросе не гарантирует предоставления помощи, однако является необходимым шагом для дальнейшего рассмотрения заявки.

Ранее мы рассказывали, кто сможет получить денежную помощь от UNHCR Ukraine. В июне 2025 года регистрация на выплаты в 10,8 тыс. грн снова доступна для жителей Запорожья.

Также сообщалось, кто из украинцев в Запорожской области может получить единоразовую финпомощь. Городская власть предоставляет адресную поддержку в 15 тыс. грн, в частности, для граждан с инвалидностью.