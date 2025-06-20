Допомога від Fight For Right — хто з громадян з інвалідністю має право на підтримку

Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

У червні 2025 року для деяких громадян доступна реєстрація на допомогу від неприбуткової правозахисної організації "Fight For Right". Проєкт передбачає підтримку громадян з інвалідністю у прифронтових містах Запорізької області.

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

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Що передбачає програма допомоги для осіб з інвалідністю у Запорізькій області

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми, покликаної відновити помешкання для людей з інвалідністю у Запорізькому регіоні у червні поточного року.

"Наша команда багато де побувала з місіями гуманітарної допомоги. Ми бачили чимало людей з інвалідністю, які залишаються роками жити у своїх пошкоджених оселях у прифронтових містах і селах попри все. І часто в розповідях людей багато болю саме через неможливість відбудувати своє житло після обстрілів російськими військами", — пояснюють організатори.

У зв'язку з цим організація "Fight For Right" спільно з міжнародною гуманітарною організацією "Choose Love" планує надалі допомагати відновлювати будинки для громадян з інвалідністю. Зокрема, минулого року така категорія населення отримала будівельні матеріали у Херсонській області. У 2025 році у пріоритеті на надання відповідної допомоги — Запорізька область. В рамках проєкту організатори допоможуть зробити оселі більш комфортними та доступними, повернуть затишок та тепло.

Хто і як може зареєструватися на допомогу від Fight For Right

Організатори повідомляють, що прагнуть справедливо розподілити наявні фінансові ресурси, тому допомогу отримають тільки, хто її дійсно потребує.

"Наш проєкт спрямований на відновлення житла для сімей та людей з інвалідністю, які проживають у Запорізькій області та постраждали внаслідок війни. Ми фокусуємося на рівному розподілі обмежених ресурсів, надаючи допомогу тим, хто її потребує найбільше, зокрема у вразливих регіонах", — пояснюють у пресслужбі.

Оголошення. Джерело: Fight For Right

Громадяни з інвалідністю, які мешкають у Запорізькій області, однак житло зазнало пошкоджень, та хочуть отримати допомогу, можуть заповнити коротку онлайн-анкету для оцінки масштабу потреб.

Участь в опитуванні не гарантує надання допомоги, однак є необхідним кроком для подальшого розгляду заявки.

Раніше ми розповідали, хто зможе отримати грошову допомогу від UNHCR Ukraine. У червні 2025 року реєстрація на виплати у 10,8 тис. грн знову доступна для жителів Запоріжжя.

Також повідомлялося, хто з українців у Запорізькій області може отримати одноразову фіндопомогу. Міська влада надає адресну підтримку у 15 тис. грн, зокрема, для громадян з інвалідністю.