Выплаты для семей-ВПЛ — где станет доступной международная помощь в 10,8 тыс. грн

Международная помощь — где ВПЛ доступны выплаты в 10,8 тыс. грн
Жители Киевской области могут присоединиться к программе многоцелевой денежной помощи УВКБ ООН, предусматривающей предоставление каждому в семье по 10,8 тыс. грн. Сбор данных будет осуществлять благотворительный фонд "Право на защиту" 5 ноября 2025 года.
Об этом передает пресс-служба представительства УВКБ ООН в г. Киев и Киевской области.
Кто получит право на оформление международной помощи
Воспользоваться возможностью подать заявку на участие в программе могут жители города Васильков Киевской области при условии, что члены семьи:
- Имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и не прошло более шести месяцев с даты перемещения в связи с военными действиями.
- Имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но вернулись на свой постоянный адрес проживания не более чем полгода назад.
- Имеют статус беженцев, которые вернулись домой из-за границы после вынужденного перемещения из-за военных действий.
Среди других обязательных критериев:
- не получали финпомощь от УВКБ ООН в течение последних трех месяцев;
- месячный доход не превышает 6 318 грн на одного члена семьи.
Также необходимо иметь одно из следующих жизненных обстоятельств:
- в семье есть только один из родителей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми/лицами пожилого возраста от 55 лет;
- семью возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет;
- лицо пожилого возраста самостоятельно воспитывает детей в возрасте до 18 лет;
- в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).
Где будут принимать заявки и список документов
Осуществлять сбор данных для участия в программе многоцелевой денежной помощи будут представители благотворительного фонда "Право на защиту" 5 ноября 2025 года (с 10:00 до 16:00). Адрес: г. Васильков, ул. Владимирская 2.
Подавать документы гражданам можно будет в порядке живой очереди и эвакуированным лицам по записи. Необходимо будет предоставить:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справку ВПЛ (при наличии);
- свидетельство о рождении детей;
- реквизиты счета в банке;
- документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;
- контактный номер телефона.
Должны присутствовать все члены домохозяйства в пункте регистрации, кроме детей в возрасте до двух лет и маломобильных людей (если есть возможность подключения по видеосвязи).
