Главная Финансы Международная помощь — где ВПЛ доступны выплаты в 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 13:00
обновлено: 13:01
Выплаты для семей-ВПЛ — где станет доступной международная помощь в 10,8 тыс. грн
Граждане на железнодорожном перроне. Фото: zoda.gov.ua

Жители Киевской области могут присоединиться к программе многоцелевой денежной помощи УВКБ ООН, предусматривающей предоставление каждому в семье по 10,8 тыс. грн. Сбор данных будет осуществлять благотворительный фонд "Право на защиту" 5 ноября 2025 года.

Об этом передает пресс-служба представительства УВКБ ООН в г. Киев и Киевской области.

Читайте также:

Кто получит право на оформление международной помощи

Воспользоваться возможностью подать заявку на участие в программе могут жители города Васильков Киевской области при условии, что члены семьи:

  1. Имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и не прошло более шести месяцев с даты перемещения в связи с военными действиями.
  2. Имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но вернулись на свой постоянный адрес проживания не более чем полгода назад.
  3. Имеют статус беженцев, которые вернулись домой из-за границы после вынужденного перемещения из-за военных действий.

Среди других обязательных критериев:

  • не получали финпомощь от УВКБ ООН в течение последних трех месяцев;
  • месячный доход не превышает 6 318 грн на одного члена семьи.

Также необходимо иметь одно из следующих жизненных обстоятельств:

  • в семье есть только один из родителей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми/лицами пожилого возраста от 55 лет;
  • семью возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет;
  • лицо пожилого возраста самостоятельно воспитывает детей в возрасте до 18 лет;
  • в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).

Где будут принимать заявки и список документов

Осуществлять сбор данных для участия в программе многоцелевой денежной помощи будут представители благотворительного фонда "Право на защиту" 5 ноября 2025 года (с 10:00 до 16:00). Адрес: г. Васильков, ул. Владимирская 2.

Подавать документы гражданам можно будет в порядке живой очереди и эвакуированным лицам по записи. Необходимо будет предоставить:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справку ВПЛ (при наличии);
  • свидетельство о рождении детей;
  • реквизиты счета в банке;
  • документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;
  • контактный номер телефона.

Должны присутствовать все члены домохозяйства в пункте регистрации, кроме детей в возрасте до двух лет и маломобильных людей (если есть возможность подключения по видеосвязи).

Ранее мы писали о финансовой помощи от Швейцарии. Получить денежные выплаты смогут граждане в одной из областей на зимний сезон.

Также мы рассказывали, что в трех областях можно подать заявки для участия в программе поддержки. Она предусматривает предоставление финпомощи на зиму.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
