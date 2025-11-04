Выплаты для семей-ВПЛ — где станет доступной международная помощь в 10,8 тыс. грн

Граждане на железнодорожном перроне. Фото: zoda.gov.ua

Жители Киевской области могут присоединиться к программе многоцелевой денежной помощи УВКБ ООН, предусматривающей предоставление каждому в семье по 10,8 тыс. грн. Сбор данных будет осуществлять благотворительный фонд "Право на защиту" 5 ноября 2025 года.

Об этом передает пресс-служба представительства УВКБ ООН в г. Киев и Киевской области.

Кто получит право на оформление международной помощи

Воспользоваться возможностью подать заявку на участие в программе могут жители города Васильков Киевской области при условии, что члены семьи:

Имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и не прошло более шести месяцев с даты перемещения в связи с военными действиями. Имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но вернулись на свой постоянный адрес проживания не более чем полгода назад. Имеют статус беженцев, которые вернулись домой из-за границы после вынужденного перемещения из-за военных действий.

Среди других обязательных критериев:

не получали финпомощь от УВКБ ООН в течение последних трех месяцев;

месячный доход не превышает 6 318 грн на одного члена семьи.

Также необходимо иметь одно из следующих жизненных обстоятельств:

в семье есть только один из родителей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми/лицами пожилого возраста от 55 лет;

семью возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет;

лицо пожилого возраста самостоятельно воспитывает детей в возрасте до 18 лет;

в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).

Где будут принимать заявки и список документов

Осуществлять сбор данных для участия в программе многоцелевой денежной помощи будут представители благотворительного фонда "Право на защиту" 5 ноября 2025 года (с 10:00 до 16:00). Адрес: г. Васильков, ул. Владимирская 2.

Подавать документы гражданам можно будет в порядке живой очереди и эвакуированным лицам по записи. Необходимо будет предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

справку ВПЛ (при наличии);

свидетельство о рождении детей;

реквизиты счета в банке;

документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;

контактный номер телефона.

Должны присутствовать все члены домохозяйства в пункте регистрации, кроме детей в возрасте до двух лет и маломобильных людей (если есть возможность подключения по видеосвязи).

