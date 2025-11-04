Виплати для родин-ВПО — де стане доступна міжнародна допомога у 10,8 тис. грн

Міжнародна допомога — де ВПО доступні виплати у 10,8 тис. грн
Жителі Київської області можуть долучитися до програми багатоцільової грошової допомоги УВКБ ООН, що передбачає надання кожному в родині по 10,8 тис. грн. Збір даних буде здійснювати благодійний фонд "Право на захист" 5 листопада 2025 року.
Про це передає пресслужба представництва УВКБ ООН у м. Київ та Київській області.
Хто отримає право на оформлення міжнародної допомоги
Скористатися можливістю подати заявку на участь у програмі можуть жителі міста Васильків Київської області за умови, що члени родини:
- Мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і не минуло більш ніж шість місяців з дати переміщення у зв'язку з воєнними діями.
- Мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), але повернулися на свою постійну адресу проживання не більш ніж пів року тому.
- Мають статус біженців, які повернулися додому із-за кордону після вимушеного переміщення через воєнні дії.
Серед інших обов'язкових критеріїв:
- не отримували фіндопомогу від УВКБ ООН протягом останніх трьох місяців;
- місячний дохід не перевищує 6 318 грн на одного члена сім'ї.
Також необхідно мати одну з таких життєвих обставин:
- у родині є лише один із батьків з одним або кількома неповнолітніми дітьми/особами похилого віку від 55 років;
- родину очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років;
- особа похилого віку самостійно виховує дітей віком до 18 років;
- у родині є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання).
Де прийматимуть заявки та список документів
Здійснюватимуть збір даних для участі в програмі багатоцільової грошової допомоги представники благодійного фонду "Право на захист" 5 листопада 2025 року (з 10:00 до 16:00). Адреса: м. Васильків, вул. Володимирська 2.
Подавати документи громадянам можна буде у порядку живої черги та евакуйованим особам за записом. Необхідно буде надати:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідку ВПО (за наявності);
- свідоцтво про народження дітей;
- реквізити рахунку в банку;
- документи, де підтверджується належність до категорії вразливості;
- контактний номер телефону.
Мають бути присутні всі члени домогосподарства у пункті реєстрації, окрім дітей віком до двох років та маломобільних людей (якщо є можливість підключення по відеозв'язку).
