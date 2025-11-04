Відео
Україна
Міжнародна допомога — де ВПО доступні виплати у 10,8 тис. грн

Міжнародна допомога — де ВПО доступні виплати у 10,8 тис. грн

Дата публікації: 4 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:01
Виплати для родин-ВПО — де стане доступна міжнародна допомога у 10,8 тис. грн
Громадяни на залізничому пероні. Фото: zoda.gov.ua

Жителі Київської області можуть долучитися до програми багатоцільової грошової допомоги УВКБ ООН, що передбачає надання кожному в родині по 10,8 тис. грн. Збір даних буде здійснювати благодійний фонд "Право на захист" 5 листопада 2025 року.

Про це передає пресслужба представництва УВКБ ООН у м. Київ та Київській області.

Хто отримає право на оформлення міжнародної допомоги

Скористатися можливістю подати заявку на участь у програмі можуть жителі міста Васильків Київської області за умови, що члени родини:

  1. Мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і не минуло більш ніж шість місяців з дати переміщення у зв'язку з воєнними діями.
  2. Мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), але повернулися на свою постійну адресу проживання не більш ніж пів року тому.
  3. Мають статус біженців, які повернулися додому із-за кордону після вимушеного переміщення через воєнні дії.

Серед інших обов'язкових критеріїв:

  • не отримували фіндопомогу від УВКБ ООН протягом останніх трьох місяців;
  • місячний дохід не перевищує 6 318 грн на одного члена сім'ї.

Також необхідно мати одну з таких життєвих обставин:

  • у родині є лише один із батьків з одним або кількома неповнолітніми дітьми/особами похилого віку від 55 років;
  • родину очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років;
  • особа похилого віку самостійно виховує дітей віком до 18 років;
  • у родині є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання).

Де прийматимуть заявки та список документів

Здійснюватимуть збір даних для участі в програмі багатоцільової грошової допомоги представники благодійного фонду "Право на захист" 5 листопада 2025 року (з 10:00 до 16:00). Адреса: м. Васильків,  вул. Володимирська 2.

Подавати документи громадянам можна буде у порядку живої черги та евакуйованим особам за записом. Необхідно буде надати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;                                    
  • довідку ВПО (за наявності);
  • свідоцтво про народження дітей;
  • реквізити рахунку в банку;                                        
  • документи, де підтверджується належність до категорії вразливості;
  • контактний номер телефону.

Мають бути присутні всі члени домогосподарства у пункті реєстрації, окрім дітей віком до двох років та маломобільних людей (якщо є можливість підключення по відеозв'язку).

Раніше ми писали про фінансову допомогу від Швейцарії. Отримати грошові виплати зможуть громадяни в одній з областей на зимовий сезон.

Також ми розповідали, що в трьох областях можна подати заявки для участі у програмі підтримки. Вона передбачає надання фіндопомоги на зиму

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
