Виплати для родин-ВПО — де стане доступна міжнародна допомога у 10,8 тис. грн

Громадяни на залізничому пероні. Фото: zoda.gov.ua

Жителі Київської області можуть долучитися до програми багатоцільової грошової допомоги УВКБ ООН, що передбачає надання кожному в родині по 10,8 тис. грн. Збір даних буде здійснювати благодійний фонд "Право на захист" 5 листопада 2025 року.

Про це передає пресслужба представництва УВКБ ООН у м. Київ та Київській області.

Хто отримає право на оформлення міжнародної допомоги

Скористатися можливістю подати заявку на участь у програмі можуть жителі міста Васильків Київської області за умови, що члени родини:

Мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і не минуло більш ніж шість місяців з дати переміщення у зв'язку з воєнними діями. Мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), але повернулися на свою постійну адресу проживання не більш ніж пів року тому. Мають статус біженців, які повернулися додому із-за кордону після вимушеного переміщення через воєнні дії.

Серед інших обов'язкових критеріїв:

не отримували фіндопомогу від УВКБ ООН протягом останніх трьох місяців;

місячний дохід не перевищує 6 318 грн на одного члена сім'ї.

Також необхідно мати одну з таких життєвих обставин:

у родині є лише один із батьків з одним або кількома неповнолітніми дітьми/особами похилого віку від 55 років;

родину очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років;

особа похилого віку самостійно виховує дітей віком до 18 років;

у родині є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання).

Де прийматимуть заявки та список документів

Здійснюватимуть збір даних для участі в програмі багатоцільової грошової допомоги представники благодійного фонду "Право на захист" 5 листопада 2025 року (з 10:00 до 16:00). Адреса: м. Васильків, вул. Володимирська 2.

Подавати документи громадянам можна буде у порядку живої черги та евакуйованим особам за записом. Необхідно буде надати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО (за наявності);

свідоцтво про народження дітей;

реквізити рахунку в банку;

документи, де підтверджується належність до категорії вразливості;

контактний номер телефону.

Мають бути присутні всі члени домогосподарства у пункті реєстрації, окрім дітей віком до двох років та маломобільних людей (якщо є можливість підключення по відеозв'язку).

