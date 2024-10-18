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Мизерные пенсии — какие будут выплаты украинцев с зарплатой в 19 тыс. грн

18 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — известно, какова будет выплата при зарплате в 19 тыс. грн
Пожилые люди. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в рамках действующего законодательства граждане со средней заработной платой почти в 19 тыс. грн и полным страховым стажем могут рассчитывать на будущую пенсионную выплату, которая не будет превышать даже 5 тыс. гривен. Конечная сумма зависит главным образом от уровня официального дохода человека в течение трудовой деятельности.

Об этом пишет издание "Oboz.ua".

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Согласно нормам пенсионного законодательства, в стране за каждый отработанный год начисляется гражданам только по 1% от расчетного дохода. Тогда как расчетный доход существенно ниже реального, ведь его определяют не по последнему году, а по среднему показателю за три года. То есть учитывают период, когда зарплаты были значительно ниже.

Поэтому у гражданина со средней зарплатой пенсионная выплата составит лишь 4,74 тыс. грн. Такую сумму получили, взяв за основу, что его зарплата составляет 18,8 тыс. грн и имеет 35 лет страхового стажа.

Таким образом, человек в итоге получит на заслуженном отдыхе только 25% от последней зарплаты. В то время, как по международным стандартам должно быть не менее 40% от дохода.

Более того, выйти на пенсию с каждым годом становится все труднее. Так, в результате реформы 2017 года повышают еще и норму страхового стажа. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо накопить не менее 31 года стажа, а в следующем году — уже 32 года.

Как изменился размер пенсий в Украине

Несмотря на это, в Украине постепенно растет средняя пенсия. Так, за последние три месяца увеличилась на около 73 грн, до 5,816 тыс. грн. В то время как в январе показатель составлял 5,385 тыс. грн.

Если рассматривать изменения за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3,991 тыс. до 5,816 тыс. грн. Это означает повышение на 45,7%, однако общий уровень инфляции все перекрыл, составляя 35,5%. Рост средней пенсии не был заметен из-за общего подорожания товаров и услуг в стране.

Минимальная пенсия с января 2022-го выросла с 1,934 тыс. до 2,361 тыс. грн в 2024 году — на 22%. Повышение пенсии не компенсировало инфляцию. Граждане, получающие минимальную выплату, пострадали больше всего.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка государственного "Ощадбанка" потеряла с пенсионной и платежной карты 26,4 тыс. грн в отделении, куда пришла, чтобы ей помогли получить электронную цифровую подпись. Женщина подала в суд по манипуляции со стороны финучреждения.

Также мы писали, что в Украине большинство украинских граждан получают пенсии, не превышающие 10 тыс. гривен. Однако существуют категории граждан, которые на законодательном уровне имеют право на самые высокие выплаты.

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