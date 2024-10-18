Пенсії в Україні — відомо, яка буде виплата із зарплатнею 19 тис. грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні в рамках чинного законодавства громадяни із середньою заробітною платою у майже 19 тис. грн та повним страховим стажем можуть розраховувати на майбутню пенсійну виплату, яка не перевищуватиме навіть 5 тис. гривень. Кінцева сума залежить головним чином від рівня офіційного доходу людини протягом трудової діяльності людини.

Про це пише видання "Oboz.ua".

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Пенсія українців із зарплатою у 19 тис. грн

Згідно з нормами пенсійного законодавства, в країні за кожен відпрацьований рік нараховують громадянам тільки по 1% від розрахункового доходу. Тоді як розрахунковий дохід суттєво нижчий від реального, адже його визначають не за останнім роком, а за середнім показником за три роки. Тобто враховують період, коли зарплати були значно нижчими.

Через це у громадянина із середньою зарплатнею пенсійна виплата становитиме лише 4,74 тис. грн. Таку суму отримали, взявши за основу, що його зарплатня становить 18,8 тис. грн і має 35 років страхового стажу.

Таким чином, людина у підсумку матиме на заслуженому відпочинку тільки 25% від останньої зарплатні. Тоді як за міжнародними стандартами має бути щонайменше 40% від доходу.

Більше того, вийти на пенсію з кожним роком стає все складніше. Так, внаслідок реформи 2017 року підвищують ще й норму страхового стажу. У 2024 році для виходу на пенсію в 60 років необхідно накопичити не менше 31 року стажу, а наступного року — вже 32 роки.

Як змінився розмір пенсій в Україні

Попри це, в Україні поволі зростає середня пенсія. Так, за останні три місяці збільшилася на близько 73 грн, до 5,816 тис. грн. Тоді як у січні показник становив 5,385 тис. грн.

Якщо розглядати зміни за весь час повномасштабної війни, виплати зросли з 3,991 тис. до 5,816 тис. грн. Це означає підвищення на 45,7%, проте загальний рівень інфляції перекрив, адже становив 35,5%. Зростання середньої пенсії не було відчутне через загальне подорожчання товарів та послуг в країні.

Мінімальна пенсія з січня 2022-го зросла з 1,934 тис. до 2,361 тис. грн у 2024 році — на 22%. Підвищення пенсії не компенсувало інфляцію. Громадяни, які отримують мінімальну виплату, постраждали найбільше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державного "Ощадбанку" втратила з пенсійної та платіжної картки 26,4 тис. грн у відділенні, куди прийшла, щоб їй допомогли отримати електронний цифровий підпис. Жінка подала до суду за маніпуляції з боку фінустанови.

Також ми писали, що в Україні більшість українських громадян отримують пенсії, що не перевищують 10 тис. гривень. Проте існують категорії громадян, які на законодавчому рівні мають право на найвищі виплати.