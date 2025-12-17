Работа банкоматов ПриватБанка во время минуты молчания — есть ли ограничения для клиентов

Мужчина возле банкомата ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Недавно в интернете появились сообщения о том, что банкоматы ПриватБанка блокируются во время минуты молчания. Но на самом деле никаких ограничений банк не устанавливал, хотя и ввел ряд нововведений, которые никоим образом не влияют на работу банкоматов.

Об этом журналисту Новини.LIVE рассказали в одном из отделений банка.

Что известно об инициативе "Минута, которая имеет значение" в ПриватБанке.

Так, во время ежедневной минуты молчания приостанавливает работу горячая линия ПриватБанка: для звонящих она недоступна с 09:00 до 09:01. Также ритуала с чествованием памяти павших защитников придерживаются в отделениях финансового учреждения по всей стране.

О чем еще стоит знать

При этом банкоматы ПриватБанка во время минуты молчания работают, только на экранах устройств появляется информационное сообщение следующего содержания: "Общенациональная минута молчания. Спасибо, что присоединяетесь к формированию уважения и благодарности".

Как работают банкоматы ПриватБанка во время минуты молчания. Фото: Юридический телеграмм

Причем инициатива не новая: на сайте ПриватБанка есть сообщение о том, что с 29 августа минута молчания — часть официальных процедур банка. К инициативе "Минута, которая имеет значение", по словам главы правления ПриватБанка Микаэля Бьоркнерта, присоединятся более тысячи отделений и 17 тысяч работников.

"Кроме самой инициативы "Минута, которая имеет значение", ПриватБанк работает над тем, чтобы вскоре напоминание о минуте молчания появилось на сайте, в приложении Приват24, на наших терминалах и экранах в отделениях", — говорилось в сообщении.

Итак, ПриватБанк не вводил ограничения на работу банкоматов. На устройствах только начало появляться информационное сообщение, в котором людям напоминают о минуте молчания.

