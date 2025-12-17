Робота банкоматів ПриватБанку під час хвилини мовчання — чи є обмеження для клієнтів

Хвилина мовчання у ПриватБанку — чи справді блокують банкомати
Нещодавно в інтернеті з'явилися повідомлення про те, банкомати ПриватБанку блокуються під час хвилини мовчання. Та насправді жодних обмежень банк не встановлював, хоча й запровадив низку нововведень, які жодним чином не впливають на роботу банкоматів.
Про це журналісту Новини.LIVE розповіли в одному із відділень банку.
Що відомо про ініціативу "Хвилина, що має значення" у ПриватБанку.
Так, під час щоденної хвилини мовчання призупиняє роботу гаряча лінія ПриватБанку: для додзвонювачів вона є недоступною з 09:00 до 09:01. Також ритуалу зі вшануванням пам'яті полеглих захисників дотримуються у відділеннях фінансової установи по всій країні.
Водночас банкомати ПриватБанку під час хвилини мовчання працюють, лише на екранах пристроїв з'являється інформаційне повідомлення наступного змісту: "Загальнонаціональна хвилина мовчання. Дякуємо, що долучаєтеся до формування поваги та вдячності".
При чому ініціатива не нова: на сайті ПриватБанку є повідомлення про те, що з 29 серпня хвилина мовчання — частина офіційних процедур банку. До ініціативи "Хвилина, що має значення", за словами очільника правління ПриватБанку Мікаеля Бьоркнерта, долучаться понад тисячу відділень і 17 тисяч працівників.
"Крім самої ініціативи "Хвилина, що має значення", ПриватБанк працює над тим, щоб невдовзі нагадування про хвилину мовчання з’явилося на сайті, в додатку Приват24, на наших терміналах та екранах у відділеннях", — йшлося у повідомленні.
Отже, ПриватБанк не запроваджував обмеження на роботу банкоматів. На пристроях лише почало з'являтися інформаційне повідомлення, у якому людям нагадують про хвилину мовчання.
