Робота банкоматів ПриватБанку під час хвилини мовчання — чи є обмеження для клієнтів

Нещодавно в інтернеті з'явилися повідомлення про те, банкомати ПриватБанку блокуються під час хвилини мовчання. Та насправді жодних обмежень банк не встановлював, хоча й запровадив низку нововведень, які жодним чином не впливають на роботу банкоматів.

Про це журналісту Новини.LIVE розповіли в одному із відділень банку.

Що відомо про ініціативу "Хвилина, що має значення" у ПриватБанку.

Так, під час щоденної хвилини мовчання призупиняє роботу гаряча лінія ПриватБанку: для додзвонювачів вона є недоступною з 09:00 до 09:01. Також ритуалу зі вшануванням пам'яті полеглих захисників дотримуються у відділеннях фінансової установи по всій країні.

Про що ще варто знати

Водночас банкомати ПриватБанку під час хвилини мовчання працюють, лише на екранах пристроїв з'являється інформаційне повідомлення наступного змісту: "Загальнонаціональна хвилина мовчання. Дякуємо, що долучаєтеся до формування поваги та вдячності".

Як працюють банкомати ПриватБанку під час хвилини мовчання. Фото: Юридичний телеграм

При чому ініціатива не нова: на сайті ПриватБанку є повідомлення про те, що з 29 серпня хвилина мовчання — частина офіційних процедур банку. До ініціативи "Хвилина, що має значення", за словами очільника правління ПриватБанку Мікаеля Бьоркнерта, долучаться понад тисячу відділень і 17 тисяч працівників.

"Крім самої ініціативи "Хвилина, що має значення", ПриватБанк працює над тим, щоб невдовзі нагадування про хвилину мовчання з’явилося на сайті, в додатку Приват24, на наших терміналах та екранах у відділеннях", — йшлося у повідомленні.

Отже, ПриватБанк не запроваджував обмеження на роботу банкоматів. На пристроях лише почало з'являтися інформаційне повідомлення, у якому людям нагадують про хвилину мовчання.

