ПриватБанк не хочет возвращать деньги из сломанного терминала — детали жалобы

Терминал банка. Фото: Новини .LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на некорректную работу терминалов самообслуживания, в связи с чем есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставить оценку работы банков.

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Потеря средств в терминале ПриватБанка

Как рассказала одна из клиенток, она пополняла счет через терминал самообслуживания ПриватБанка на свою карту. Что-то пошло не так при зачислении и машина вернула несколько старых купюр. Речь шла о сумме 8 тыс. гривен, из которых 400 гривен было возвращено. Однако в итоге терминал почему-то засчитал не 7,6 тыс. гривен, а только 4,6 тыс. гривен.

"30.07.2024, 18:39 пополняла средства через терминал самообслуживания Приватбанка на свою карту. В терминал, это тот, что на прием и на выдачу средств, внесла наличные в размере 8000 грн. При перечислении терминал не распознал и вернул мне 4 купюры по 100 грн (они были подношены) и дальше пошло зачисление. Но ведь денег засчитало только 4600 грн вместо 7600 грн. были очень гладкие и ровные", — отметила женщина.

Когда клиентка обратилась на горячую линию, ей отказали, сказав, что не зафиксировали никаких технических сбоев. Посоветовали самостоятельно идти в правоохранительные органы.

"Обратилась на горячую линию — мне отказали, сказали, что не зафиксировали технических сбоев, обратилась повторно — то же самое, обратилась в третий раз, уже с претензиями, снова приняли заявку, зафиксировали за №150397790, кстати, этот номер нигде не отображается, и жду. Сегодня не выдержала, позвонила спросить — и снова отказ. Девушка из колл-центра (3700), Дарья, сказала, что ничем не могут помочь, обращаться в правоохранительные органы", — написала она.

Женщина возмущена недочислением 3 тыс. гривен и считает это мошенничеством со стороны банка. Тем более что терминал расположен в торговом центре и есть много камер наблюдения и камеры на самом терминале.

Украинка призвала бойкотировать терминалы самообслуживания ПриватБанка из-за некорректной работы и угрозы потери денег.

"У меня вопрос — это нормально? Вот так просто недосчитывать 3 тысячи? Это уже мошенничество! Терминал расположен в торговом центре. Есть куча камер, не говоря о камерах на самом терминале. На них же видно, что положил пачечку из 27 купюр, или же почти 60? Зачем такие терминалы, которые недосчитывают, а сотрудники разводят руками? Но сейчас занимаюсь переводом всех средств в ПУМБ", — резюмировала клиентка финучреждения.

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка отреагировали на портале на обращение, отметив, что помогут решить вопрос.

"Ваш вопрос уже рассматривают наши специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат", — говорится в ответе банка.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что ПриватБанк блокирует без предупреждений и объяснений счета клиентов, которые с детьми вынужденно находятся за границей из-за войны. Граждане жалуются на цинические действия финучреждения.

Также сообщалось, что ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбеков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.