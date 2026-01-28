Минимальное денежное обеспечение в ВСУ — какую сумму начислят в феврале

Военные на учениях. Фото: Генштаб, Telegram

Военнослужащие Вооруженных сил Украины ежемесячно получают от государства денежное обеспечение. Эти выплаты состоят из базового оклада и различных доплат, поэтому могут отличаться в каждом отдельном случае. Однако есть минимальная сумма, одинаковая для всех военнослужащих.

Новини.LIVE рассказывают, каким будет базовый уровень денежного обеспечения в феврале.

Реклама

Читайте также:

От чего зависит размер выплат военнослужащим

Сумма денежного содержания защитников определяется Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и отдельным категориям лиц, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года № 260, приказом Министерства обороны Украины от 22 мая 2017 года № 280 "Об организации финансового обеспечения воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины" (с изменениями), а также решением Министра обороны Украины от 16 января 2024 года № 183/уд.

Денежное обеспечение военнослужащего состоит из:

оклада по воинскому званию;

должностного оклада;

надбавки за выслугу лет;

надбавки за работу с государственной тайной;

надбавки за особенности прохождения военной службы;

ежемесячной премии и боевых доплат.

Каким будет минимальный размер денежного обеспечения в феврале

Минимальная сумма, которую получает рекрут первого тарифного разряда с выслугой до одного года, проходящий службу на должностях рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава, составляет 20 436,60 грн до вычета военного сбора.

После удержания 1,5% на руки военнослужащий получает 20 130,05 грн. Это гарантированный базовый уровень выплат без учета премии и боевых надбавок, таких как:

30 000 грн — за выполнение боевых задач вне районов активных боевых действий;

50 000 грн — для военных, которые привлечены к управлению войсками;

100 000 грн — для защитников, которые непосредственно выполняют задачи в зоне боевых действий.

На данный момент изменений в механизме начисления денежного обеспечения военнослужащим не предусмотрено. Поэтому в феврале защитникам начислят выплаты, в соответствии с действующими законодательными актами.

Ранее мы рассказывали, на сколько отличаются доходы военных и гражданских в Украине.

Также узнавайте, сколько будут получать курсанты в 2026 году.