Мінімальне грошове забезпечення в ЗСУ — яку суму нарахують у лютому

Військові на навчаннях. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовці Збройних сил України щомісяця отримують від держави грошове забезпечення. Ці виплати складаються з базового окладу та різних доплат, тож можуть відрізняться в кожному окремому випадку. Проте є мінімальна сума, однакова для усіх військовослужбовців.

Новини.LIVE розповідають, яким буде базовий рівень грошового забезпечення у лютому.

Реклама

Читайте також:

Від чого залежить розмір виплат військовослужбовцям

Сума грошового утримання захисників визначається Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та окремим категоріям осіб, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року № 260, наказом Міністерства оборони України від 22 травня 2017 року № 280 "Про організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій Збройних Сил України" (зі змінами), а також рішенням Міністра оборони України від 16 січня 2024 року № 183/уд.

Грошове забезпечення військовослужбовця складається з:

окладу за військовим званням;

посадового окладу;

надбавки за вислугу років;

надбавки за роботу з державною таємницею;

надбавки за особливості проходження військової служби;

щомісячної премії та бойових доплат.

Яким буде мінімальний розмір грошового забезпечення у лютому

Мінімальна сума, яку отримує рекрут першого тарифного розряду з вислугою до одного року, що проходить службу на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу, становить 20 436,60 грн до вирахування військового збору.

Після утримання 1,5% на руки військовослужбовець отримує 20 130,05 грн. Це гарантований базовий рівень виплат без урахування премії та бойових надбавок, як от:

30 000 грн — за виконання бойових завдань поза районами активних бойових дій;

50 000 грн — для військових, які залучені до управління військами;

100 000 грн — для захисників, які безпосередньо виконують завдання в зоні бойових дій.

На цей момент змін у механізмі нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям не передбачено. Відтак у лютому захисникам нарахують виплати, відповідно від чинних законодавчих актів.

Раніше ми розповідали, на скільки відрізняються доходи військових і цивільних в Україні.

Також дізнавайтеся, скільки отримуватимуть курсанти у 2026 році.