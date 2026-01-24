Денежное обеспечение курсантов — каким изменился размер выплат в 2026 году

Денежное обеспечение курсантов — сколько будут платить в 2026
В Украине курсанты военных вузов находятся на полном государственном обеспечении. В частности ежемесячно они получают денежное содержание.
Новини.LIVE рассказывают, каким будет денежное обеспечение курсантов в 2026 году.
Какие преференции имеют курсанты военных вузов
В соответствии с положениями Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", курсанты высших военных учебных заведений имеют статус военнослужащих.
Это означает, что во время обучения они полностью находятся на содержании государства и наделены всеми предусмотренными законом правами и социальными гарантиями.
В частности, курсанты бесплатно получают образование, обеспечиваются жильем и питанием, имеют право на медицинское обслуживание, ежегодные каникулярные отпуска, а также пользуются другими социальными льготами и гарантиями, установленными законодательством для военнослужащих.
Сколько будут получать курсанты в 2026 году
По данным информационного агентства Министерства обороны Украины "АрмияInform", денежное обеспечение курсантов с 1 января 2026 года установлено в таких размерах:
- I-II курс — 10 320-10 470 грн/месяц;
- I-II курс (курсанты, лишенные родительской опеки) — 14 559-15 657 грн/месяц;
- III-IV курс — 10 524-11 691 грн/месяц;
- III-IV курс (курсанты, лишенные родительской опеки) — 15 504-16 086 грн/месяц.
В случае отличной учебы курсанты IV курса будут получать повышенные выплаты — 23 188 грн/месяц, лишенные родительской опеки — 28 998 грн/месяц.
