Денежное обеспечение курсантов — каким изменился размер выплат в 2026 году

Новобранцы на БЗВП. Фото: Генштаб

В Украине курсанты военных вузов находятся на полном государственном обеспечении. В частности ежемесячно они получают денежное содержание.

Новини.LIVE рассказывают, каким будет денежное обеспечение курсантов в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Какие преференции имеют курсанты военных вузов

В соответствии с положениями Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", курсанты высших военных учебных заведений имеют статус военнослужащих.

Это означает, что во время обучения они полностью находятся на содержании государства и наделены всеми предусмотренными законом правами и социальными гарантиями.

В частности, курсанты бесплатно получают образование, обеспечиваются жильем и питанием, имеют право на медицинское обслуживание, ежегодные каникулярные отпуска, а также пользуются другими социальными льготами и гарантиями, установленными законодательством для военнослужащих.

Сколько будут получать курсанты в 2026 году

По данным информационного агентства Министерства обороны Украины "АрмияInform", денежное обеспечение курсантов с 1 января 2026 года установлено в таких размерах:

I-II курс — 10 320-10 470 грн/месяц;

I-II курс (курсанты, лишенные родительской опеки) — 14 559-15 657 грн/месяц;

III-IV курс — 10 524-11 691 грн/месяц;

III-IV курс (курсанты, лишенные родительской опеки) — 15 504-16 086 грн/месяц.

В случае отличной учебы курсанты IV курса будут получать повышенные выплаты — 23 188 грн/месяц, лишенные родительской опеки — 28 998 грн/месяц.

Ранее мы рассказывали, когда военным, которые находятся на лечении, прекращают выплаты.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах защитники могут получить материальную помощь.