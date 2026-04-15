Мінімальна пенсія зросла на 5 100 грн: кому підвищили виплату та як оформити

Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року держава підвищила рівень мінімальних пенсійних гарантій для деяких категорій громадян. Зокрема, суттєво зросли два варіанти щомісячних пенсійних виплат — одразу на 3 920 грн та 5 100 грн.

Про те, кому переглянули пенсії, розповідають Новини.LIVE.

Кому суттєво підвищили пенсію у 2026 році

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, йдеться про посилення підтримки з боку держави родин загиблих та зниклих безвісти військових під час захисту Україну від російської агресії.

Право на мінімальні гарантії для таких членів сімей військовослужбовців регулює постанова уряду №674 "Про додатковий соцзахист окремих категорій осіб".

Зокрема, навесні поточного року мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена родини (матір/батько, дружина/чоловік загиблих, дитина, яка отримує соцвиплати замість пенсії) зросла на 5 100 грн. Тепер таким категоріям громадян нараховують по 12 810 грн на кожну особу.

Також підвищився мінімальний розмір пенсії для родин, де допомогу отримують від двох і більше членів сім'ї (за винятком непрацездатних матері/батька, дружини/чоловіка), а також від двох дітей загиблого військовослужбовця. Суму для таких категорій громадян підняли на 3 920 грн, до 10 020 грн.

Відповідні виплати надалі щороку будуть індексуватися, а перерахунок відбуватиметься автоматично, без необхідності особистого звернення.

Правила оформлення пенсії рідним загиблих бійців

Подати звернення про призначення пенсії можна через уповноважений структурний підрозділ міністерства або відомства, де такий військовослужбовець ніс службу, якщо не отримував пенсію до цього.

Якщо ж загиблий чи зниклий безвісти боєць отримував пенсію, то потрібно прибути у відділення Пенсійного фонду або за адресою проживання, або фактичним перебуванням.

Заздалегідь необхідно зібрати такі документи (скановані версії):

паспорт/дані про адресу реєстрації/проживання;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть військового;

документи, що засвідчать родинні відносини (свідоцтво про народження/одруження);

документ, що підтвердить непрацездатність;

довідку про групу інвалідності (за наявності);

висновок про отримання інвалідності до повноліття (для пенсії особі, якій понад 18 років);

довідку освітнього закладу про навчання членів родини на денній формі;

документи, що засвідчать наявність страхового стажу у щонайменше 20 років (для пенсії матері/дружині, віком від 50 до 55 років);

документи, що пасинок/падчерка не мали аліментів від батьків;

реквізити рахунку банку.

Згідно з правилами, пенсію призначають, якщо військовий загинув або помер:

під час відбування служби;

упродовж трьох місяців від часу звільнення;

пізніше трьох місяців — у зв'язку з пораненням, контузією чи захворюванням, отриманими під час військової служби.

