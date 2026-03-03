Пенсія у близько 13 000 грн — хто матиме право на підвищені виплати навесні

Люди похилого віку з паперами, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що для кількох соціальних груп громадян суттєво підвищились пенсії навесні 2026 року. Зокрема, декому держава гарантує мінімальний розмір виплат у майже 13 000 грн.

Хто матиме право на підвищену пенсію навесні

Як зазначили у Пенсійному фонді, йдеться про зростання мінімальної пенсійної виплати для непрацездатних членів родини загиблих захисників або захисниць, а також для їхніх дітей, яким замість пенсії призначена державна допомога.

Попереднього року розмір мінімальної гарантії для такої категорії громадян становив близько 8 000 грн, навесні 2026 року сума зросла до майже 13 000 грн.



"З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї — батьків, дружину чи чоловіка загиблого захисника або захисниці, а також на одну дитину загиблого, якій замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше 12 810 грн на людину", — йдеться у поясненні.

Окрім того, підвищився мінімальний рівень виплат для родин загиблого захисника, в яких пенсію призначено двом і більше членам, за винятком непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка, а державну соцдопомогу призначено двом і більше дітям загиблого.

Для такої категорії громадян мінімальна виплата зросла до щонайменше 10 020 грн на кожного члена родини. У 2025 році за таких обставин виплачували по 6 100 грн.

Окрім того, з 1 березня 2027 року вищевказані розміри будуть щороку індексуватися.

Які документи необхідні для оформлення пенсії

Управління Пенсійного фонду здійснить автоматичний перерахунок підвищених пенсійних виплат, без необхідності додаткового звернення отримувачів до органів фонду.

Ті, хто вперше звертається за призначенням такої пенсії, мають підготувати пакет документів, що підтвердить статус родини загиблого захисника, і, відповідно, право на державну підтримку. Йдеться про:

паспорт, ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть військового;

довідку з військової частини/витяг з наказу про обставини смерті;

довідку про склад родини/інші документи з підтвердженням перебування на утриманні загиблого;

заяву про призначення пенсії у разі втрати годувальника;

реквізити рахунку в банку.

У разі, якщо смерть настала через поранення, контузію або каліцтво, отриманих під час бойових дій, то треба додати акт розслідування відповідного нещасного випадку.

Подати відповідні документи можна особисто або через сайт е-послуг ПФУ чи ЦНАП.

Додаткові гарантії для родин загиблих

Українське законодавство передбачає надання таким родинам, окрім щомісячної пенсії, право на одноразову фінансову допомогу. Передбачається виплата 15 млн грн або 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (залежно від обставин смерті).

Отримати таку компенсацію можна, звернувшись до відповідного ТЦК або безпосередньо у структурах, де ніс службу загиблий (ГУР, СБУ, Нацгвардія).

Спочатку родині нададуть 20% від суми, а решту розподілять рівними частинами упродовж кількох місяців.

