Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Льготные пенсии УБД — правила и суммы надбавок в 2026 году

Льготные пенсии УБД — правила и суммы надбавок в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 06:10
Льготные пенсии УБД — правила и суммы надбавок в 2026 году
Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, какие действуют правила назначения пенсий участникам боевых действий (УБД) в 2026 году. Гражданам уточнили, когда возможен досрочный выход на пенсию и какие устанавливаются надбавки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ, передают Новини.LIVE.

Право на досрочный выход на пенсию УБД

По информации Пенсионного фонда, в рамках ст. 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" участники боевых действий наделены правом досрочного выхода на пенсию по возрасту в случае:

  1. Достижения 55 лет (для мужчин), наличия не менее 25 лет страхового стажа;
  2. Достижения 50 лет (для женщин), наличия стажа в минимум 20 лет.

Размеры пенсий у участников боевых действий могут отличаться, ведь зависят от объема стажа и полученного дохода, с которого уплачивались взносы.

Какие предусмотрены надбавки к пенсиям УБД

Нормы законодательства предусматривают некоторые надбавки к пенсиям участникам боевых действий. Такой категории граждан устанавливают:

  • повышение в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (надбавка равна 648 грн, ведь минимум составляет 2595 грн);
  • целевую денежную помощь на жизнь в размере 40 грн;
  • ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии, когда ее размер (вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью, суммой индексации и другими доплатами к пенсиям, установленным законодательством, кроме выплат за особые заслуги) не превышает 4 958 грн.

Правила оформления пенсии

При соблюдении вышеуказанных условий граждане должны написать заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий и подать следующими способами:

  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;
  • любой сервисный центр ПФУ.

Также для оформления пенсии участники боевых действий должны предоставить оригиналы документов:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • трудовая книжка или документы о стаже (документы о военной службе);
  • справка о зарплате (денежном обеспечении) по декабрь 2016-го (при отсутствии информации в Реестре застрахованных лиц);
  • удостоверение УБД;
  • справка об участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны страны из-за агрессии РФ;
  • фото (на пенсионное удостоверение).

Ранее сообщалось, что назначенные пенсии военным пенсионерам могут выплачиваться даже во время мобилизации, в случае возвращения на службу. После увольнения со службы размер выплат пересматривают.

Еще мы писали, что у украинцев есть право подавать жалобы в ПФУ, если возникнут подозрения относительно неправильного начисления сумм пенсий. Это разрешается делать как лично, так и через законного представителя.

выплаты пенсии ПФУ деньги УБД
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации