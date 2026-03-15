Льготные пенсии УБД — правила и суммы надбавок в 2026 году

Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, какие действуют правила назначения пенсий участникам боевых действий (УБД) в 2026 году. Гражданам уточнили, когда возможен досрочный выход на пенсию и какие устанавливаются надбавки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ, передают Новини.LIVE.

Реклама

Право на досрочный выход на пенсию УБД

По информации Пенсионного фонда, в рамках ст. 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" участники боевых действий наделены правом досрочного выхода на пенсию по возрасту в случае:

Достижения 55 лет (для мужчин), наличия не менее 25 лет страхового стажа; Достижения 50 лет (для женщин), наличия стажа в минимум 20 лет.

Размеры пенсий у участников боевых действий могут отличаться, ведь зависят от объема стажа и полученного дохода, с которого уплачивались взносы.

Какие предусмотрены надбавки к пенсиям УБД

Нормы законодательства предусматривают некоторые надбавки к пенсиям участникам боевых действий. Такой категории граждан устанавливают:

повышение в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (надбавка равна 648 грн, ведь минимум составляет 2595 грн);

целевую денежную помощь на жизнь в размере 40 грн;

ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии, когда ее размер (вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью, суммой индексации и другими доплатами к пенсиям, установленным законодательством, кроме выплат за особые заслуги) не превышает 4 958 грн.

Правила оформления пенсии

При соблюдении вышеуказанных условий граждане должны написать заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий и подать следующими способами:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

любой сервисный центр ПФУ.

Также для оформления пенсии участники боевых действий должны предоставить оригиналы документов:

паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка или документы о стаже (документы о военной службе);

справка о зарплате (денежном обеспечении) по декабрь 2016-го (при отсутствии информации в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение УБД;

справка об участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны страны из-за агрессии РФ;

фото (на пенсионное удостоверение).

Ранее сообщалось, что назначенные пенсии военным пенсионерам могут выплачиваться даже во время мобилизации, в случае возвращения на службу. После увольнения со службы размер выплат пересматривают.

Еще мы писали, что у украинцев есть право подавать жалобы в ПФУ, если возникнут подозрения относительно неправильного начисления сумм пенсий. Это разрешается делать как лично, так и через законного представителя.