Мінімальні пенсії 2026: дехто отримає більше на понад 1 000 грн

Навесні 2026 року для низки українських громадян Пенсійних фонд України (ПФУ) нарахує підвищені суми виплат за рахунок загальної індексації та перегляду за окремими законами. Зокрема, деякі категорії громадян отримають мінімальну пенсію на понад 1 000 грн більшу.

У кого зросла мінімальна пенсія на понад 1 000 грн

За інформацією Пенсійного фонду, у березні в Україні підвищились серед іншого пенсії для громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС і мають виплати з інвалідності.

Відповідне питання регулює стаття 54 закону "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Виплати зросли на коефіцієнт 1,121. З огляду на це, розміри мінімальних пенсій тепер встановлені на такому рівні:

I група інвалідності — 11 048 грн (вище на близько 1 190 грн);

II група інвалідності — 8 838 грн (більше на 950 грн);

III група інвалідності та діти з інвалідністю — 6 813 грн (вище на більш ніж 735 грн).

Також підвищення поширилося на ліквідаторів аварії першої категорії та їхніх сімей. У списку ті, кому пенсії рахують або за заробітною платою під час ліквідації, або за окремою формулою — від п’ятикратної мінімальної заробітної плати.

За даними ПФУ, при перерахунку піднявся і показник середньої заробітної плати, який враховується у формулі. Нині він дорівнює понад 9 990 грн.

Кому урізали високі пенсійні виплати у 2026 році

Громадяни, які отримують пенсії за спеціальними законами, надалі матимуть право на нарахування коштів у рамках урядового обмеження на максимальні розміри. Йдеться про суми, що вищі за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян.

У 2026-му чітко лімітована сума становить 25 950 грн. Якщо пенсія перевищуватиме такий рівень, то будуть застосовуватися понижувальні коефіцієнти. Зокрема, якщо розмір пенсії становитиме від 10 до 11 прожиткових мінімумів, то нараховуватимуть 50% цієї частини.

До цього списку потрапили державні службовці, прокурори, судові експерти, нардепи, посадовці Нацбанку, урядовці, дипломати, чиновники місцевого самоврядування, науковці, військові, а також чорнобильці.



Часті питання

Як отримати пенсії постраждалим внаслідок катастрофи на ЧАЕС

Подати заяву на отримання такої пенсії можна особисто або через законного представника, відправленням документів поштою чи заповнивши заяву онлайн на сайті. Серед документів, зокрема, необхідно подати заяву на призначення пенсії, довідку про реєстрацію місця проживання, паспорт, ідентифікаційний код, довідку про заробітну плату за роботу у зоні відчуження, довідку про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії, посвідчення постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

Чи можна вдові чорнобильця отримати доплату до пенсії

За інформацією юристів, для того, щоб оформити пенсію вдові чорнобильця першої та інших категорій, потрібно підтвердити родинні зв’язки, а також статус отримувача. Якщо пенсію померлого чорнобильця було занижено, то вдова може подати до суду для перерахунку. Таке право регулюється нормами українського законодавства.