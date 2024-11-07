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Минимальные пенсии в ноябре — какие суммы получат украинцы

7 ноября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какие минимальные выплаты начислят в ноябре
Пожилые люди. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине законодательство гарантирует для разных категорий граждан, имеющих право на пенсию, выплаты не ниже минимального уровня. Известно, кто получит самые маленькие суммы в ноябре 2024 года.

Об этом говорится в материалах одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Минимальные пенсии в ноябре

Новый размер минимальных пенсионных выплат был утвержден в начале весны 2024 года. По правилам, минимальную пенсию по возрасту назначают в размере не меньше прожиточного минимума на текущий год — 2,36 тыс. гривен. Однако, в зависимости от возраста человека, страхового стажа и того, работает или нет, будут начисляться различные доплаты.

Речь идет о минимальных размерах выплат пенсионерам, которым назначили пенсию в рамках закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

  • для граждан, которым исполнилось 65 лет, не работают и имеют полный стаж 30/35 лет — 3,37 тыс. гривен;
  • для граждан, которым до 70 лет и имеют полный страховой стаж 30/35 лет и лиц с инвалидностью первой группы независимо от возраста и стажа — 2,98 тыс. гривен (исключение — пенсии, назначенные за особые заслуги перед страной);
  • для граждан, которым от 70 до 80 лет, имеется полный стаж 30/35 лет — 3,24 тыс. гривен (кроме выплат за особые заслуги перед Украиной);
  • для граждан, которым не менее 80 лет и имеющих стаж 20/25 лет, — 3,37 тыс. гривен (в виде исключения — пенсии, назначенные за особые заслуги перед страной);
  • для граждан, не работающих независимо от размера страхового стажа, — 2,725 тыс. гривен (кроме пенсионных выплат за особые заслуги перед Украиной).

Какие пенсии в среднем получают украинцы

Согласно статистике Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 5,85 тыс. гривен. С начала года размер выплаты повысился на 466 гривен.

В частности, работающие пенсионеры в среднем получают — 6,25 тыс. гривен.

Львиная доля украинских пенсионеров (2,66 млн человек или почти 26%) получают до 3 тыс. гривен в месяц. В среднем — 2,76 тыс. гривен. Несколько меньшее количество (25,6%) — от около 5 тыс. до 10 тыс. гривен. Средний размер пенсии такой категории граждан — 6,86 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре текущего года пенсии увеличат для пенсионеров, имеющих право на возрастную надбавку.

Также мы писали, что в Украине размер пенсий граждан зависит от имеющегося стажа, сумм уплаченных взносов ЕСВ в Пенсионный фонд, средней зарплаты.

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