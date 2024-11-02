Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсія за мінімальної зарплати у 8 тис. грн — яка буде сума arrow

Пенсія за мінімальної зарплати у 8 тис. грн — яка буде сума

2 листопада 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — яка буде сума у майбутньому при зарплаті 8 тис. грн
Скарбничка з грошима. Фото: pfu.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні розмір пенсій громадян залежить від наявного страхового стажу, сум сплачених внесків ЄСВ до Пенсійного фонду, середньої заробітної плати. Експерти підрахували, на яку пенсійну виплату зможуть розраховувати українці, якщо заробітна плата — на мінімальному рівні у 8 тис. гривень.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

Читайте також:

Правила визначення розміру пенсії

В країні формула розрахунку пенсійних виплат залишається незмінною. Розмір виплати залежить від зарплатні за три останні роки, від стажу та величини сплачуваних страхових внесків ЄСВ.

Згідно із законом про пенсійне забезпечення, пенсія розраховується за такою формулою:

  • Пенсія = зарплата x коефіцієнт страхового стажу.
  • Коефіцієнт = (сума місяців стажу x 1%)/(100% x 12).
  • Зарплата = середня зарплата в Україні за три роки (сума коефіцієнтів зарплати/стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта зарплати).

Право на пенсію за віком у 2024 році мають громадяни, яким виповнилося:

  • 60 років — за наявності щонайменше 31 року страхового стажу;
  • 63 років — за наявності щонайменше 21 року страхового стажу;
  • 65 років — за наявності щонайменше від 15 до 21 року страхового стажу.
пенсії 2024
Джерело: ПФУ

Пенсія за мінімальної зарплати

Що стосується пенсій за мінімальної зарплати, то становить щонайменше 40% від мінімальної зарплатні за умови повного стажу. Оскільки мінімалка дорівнює 8 тис. гривень у 2024 році, пенсія для таких осіб не може бути меншою за 3,2 тис. гривень.

Проте Кабінет міністрів встановив мінімальну планку пенсії на рівні 3,37 тис. гривень.

Для громадян, які досягли 65 років, проте не мають необхідної кількості стажу, мінімальна пенсія становить 2,725 тис. гривень.

При цьому закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає, що особи, які виходять на пенсію у більш пізньому віці, мають право на підвищені пенсії.

Зараз в країні налічується понад 10 млн пенсіонерів, і близько 3 млн осіб із них мають пенсію в розмірі 3 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, прокурори в Україні можуть втратити свої величезні пенсії. Це стане можливим, якщо в країні затвердять єдиний підхід до перерахунку пенсій, незалежно від закону, на основі якого вони обчислюються.

Також ми писали, що українські держслужбовці за чинним законодавством отримують вищі пенсії на відміну від більшості громадян. Відомі особливості обрахунку та розміри виплат.

виплати гроші пенсіонери зарплати ПФУ пенсії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

06:10 Пенсія за мінімальної зарплати у 8 тис. грн — яка буде сума

06:03 В Одесі очікується сильний вітер — яка погода буде сьогодні

06:01 Ощадбанк не повернув вкрадені 6,5 тис. грн — вердикт суду

Термінова новина

05:54 Атака РФ на Київ — уламки БпЛА пошкодили вікна будинків

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

05:25 Сильний вітер та дощі по всій Україні — прогноз погоди

05:02 У Києві чути вибухи — що відомо

04:59 У Києві оголосили повітряну тривогу

04:30 Хто може бути звільнений від проходження БЗВП

04:07 Жорін підтвердив, що проблема СЗЧ зростає щодня

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

06:10 Пенсія за мінімальної зарплати у 8 тис. грн — яка буде сума

06:03 В Одесі очікується сильний вітер — яка погода буде сьогодні

06:01 Ощадбанк не повернув вкрадені 6,5 тис. грн — вердикт суду

Термінова новина

05:54 Атака РФ на Київ — уламки БпЛА пошкодили вікна будинків

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

05:25 Сильний вітер та дощі по всій Україні — прогноз погоди

05:02 У Києві чути вибухи — що відомо

04:59 У Києві оголосили повітряну тривогу

04:30 Хто може бути звільнений від проходження БЗВП

04:07 Жорін підтвердив, що проблема СЗЧ зростає щодня

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

04:31 Україна вже не зможе мобілізувати багато людей, заявив військовий