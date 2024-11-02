Пенсії в Україні — яка буде сума у майбутньому при зарплаті 8 тис. грн

Скарбничка з грошима. Фото: pfu.gov.ua

В Україні розмір пенсій громадян залежить від наявного страхового стажу, сум сплачених внесків ЄСВ до Пенсійного фонду, середньої заробітної плати. Експерти підрахували, на яку пенсійну виплату зможуть розраховувати українці, якщо заробітна плата — на мінімальному рівні у 8 тис. гривень.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

Читайте також:

Правила визначення розміру пенсії

В країні формула розрахунку пенсійних виплат залишається незмінною. Розмір виплати залежить від зарплатні за три останні роки, від стажу та величини сплачуваних страхових внесків ЄСВ.

Згідно із законом про пенсійне забезпечення, пенсія розраховується за такою формулою:

Пенсія = зарплата x коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт = (сума місяців стажу x 1%)/(100% x 12).

Зарплата = середня зарплата в Україні за три роки (сума коефіцієнтів зарплати/стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта зарплати).

Право на пенсію за віком у 2024 році мають громадяни, яким виповнилося:

60 років — за наявності щонайменше 31 року страхового стажу;

63 років — за наявності щонайменше 21 року страхового стажу;

65 років — за наявності щонайменше від 15 до 21 року страхового стажу.

Джерело: ПФУ

Пенсія за мінімальної зарплати

Що стосується пенсій за мінімальної зарплати, то становить щонайменше 40% від мінімальної зарплатні за умови повного стажу. Оскільки мінімалка дорівнює 8 тис. гривень у 2024 році, пенсія для таких осіб не може бути меншою за 3,2 тис. гривень.

Проте Кабінет міністрів встановив мінімальну планку пенсії на рівні 3,37 тис. гривень.

Для громадян, які досягли 65 років, проте не мають необхідної кількості стажу, мінімальна пенсія становить 2,725 тис. гривень.

При цьому закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає, що особи, які виходять на пенсію у більш пізньому віці, мають право на підвищені пенсії.

Зараз в країні налічується понад 10 млн пенсіонерів, і близько 3 млн осіб із них мають пенсію в розмірі 3 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, прокурори в Україні можуть втратити свої величезні пенсії. Це стане можливим, якщо в країні затвердять єдиний підхід до перерахунку пенсій, незалежно від закону, на основі якого вони обчислюються.

Також ми писали, що українські держслужбовці за чинним законодавством отримують вищі пенсії на відміну від більшості громадян. Відомі особливості обрахунку та розміри виплат.