Пенсії в Україні — які мінімальні виплати нарахують у листопаді

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні законодавство гарантує для різних категорій громадянам, які мають право на пенсію, виплати не нижче мінімального рівня. Відомо, хто саме отримає найменші суми у листопаді 2024 року.

Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Мінімальні пенсії у листопаді

Новий розмір мінімальних пенсійних виплат для пенсіонерів було затверджено на початку весни 2024 року. Відповідні показники будуть актуальні в листопаді цього року.

За правилами, мінімальну пенсію за віком призначають у розмірі не меншому, ніж прожитковий мінімум на поточний рік — 2,36 тис. гривень. Проте, залежно від віку людини, страхового стажу і того, чи працює чи ні, будуть нараховуватися різні доплати.

Йдеться про мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначили пенсію в рамках закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":

для громадян, яким виповнилося 65 років, не працюють та мають повний стаж 30/35 років, — 3,37 тис. гривень;

для громадян, яким до 70 років і мають повний страховий стаж 30/35 років та осіб з інвалідністю першої групи незалежно від віку та стажу — 2,98 тис. гривень (виняток — пенсії, призначені за особливі заслуги перед країною);

для громадян, яким від 70 до 80 років, наявний повний стаж 30/35 років, — 3,24 тис. гривень (окрім виплат за особливі заслуги перед Україною);

для громадян, яким щонайменше 80 років і які мають стаж 20/25 років, — 3,37 тис. гривень (як виняток — пенсії, призначені за особливі заслуги перед країною);

для громадян, які не працюють незалежно від розміру страхового стажу — 2,725 тис. гривень (крім пенсійних виплат за особливі заслуги перед Україною).

Які пенсії у середньому отримують українці

Відповідно до статистики Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні становить 5,85 тис. гривень. З початку року розмір виплати підвищився на 466 гривень.

Зокрема, працюючі пенсіонери у середньому отримують 6,25 тис. гривень. Територіально найвищу середню пенсію мають громадяни у Києві — 7,97 тис. гривень.

Левова частка українських пенсіонерів (2,66 млн осіб або майже 26%) одержують до 3 тис. гривень на місяць. У середньому — 2,76 тис. гривень. Трохи менша кількість (25,6%) — від близько 5 тис. до 10 тис. гривень. У середньому розмір пенсії такої категорії громадян — 6,86 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді поточного року пенсії збільшать для пенсіонерів, які мають право на вікову надбавку. Підвищення торкнеться тих, хто досягне віку 70, 75 чи 80 років.

Також ми писали, що в Україні розмір пенсій громадян залежить від наявного стажу, сум сплачених внесків ЄСВ до Пенсійного фонду, середньої зарплати. Експерти підрахували, на яку пенсійну виплату зможуть розраховувати українці, якщо заробітна плата — на мінімальному рівні у 8 тис. гривень.