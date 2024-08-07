Пенсии в Украине — какие минимальные суммы выплачивают в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году украинские власти повысили минимальные пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Известно, как изменились суммы и когда ждать дальнейшего повышения.

Об этом сообщает одно из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Минимальные пенсионные выплаты в 2024 году

По правилам действующего законодательства, в марте были пересчитаны минимальные размеры выплат пенсионерам в сторону повышения. Речь идет о гражданах, получающих пенсию в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". А именно:

для лиц, достигших 65 лет, не работающих и имеющих полный страховой стаж 30/35 лет, — 3,37 тыс. гривен;

для граждан в возрасте до 70 лет при полном страховом стаже 30/35 лет и лиц с инвалидностью первой группы независимо от возраста и страхового стажа — 2,98 тыс. гривен (кроме выплат за особые заслуги перед Родиной);

для лиц от 70 до 80 лет, у которых полный стаж 30/35 лет, — 3,24 тыс. гривен (кроме пенсионных выплат за особые заслуги);

для граждан старше 80 лет и имеющих стаж 20/25 лет — 3,37 тыс. гривен (кроме пенсий за особые заслуги);

для других категорий неработающих пенсионеров (независимо от страхового стажа) — 2,725 тыс. гривен (кроме пенсионных выплат за особые заслуги).

Когда пересмотрят размер пенсий

Правительство на днях обнародовало планы на следующие годы, согласно которым намерено оставить прожиточный минимум на уровне 2024 года. Размер минимальной пенсии равен прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность, поэтому его тоже заморозят.

Так, в Бюджетной декларации на период 2025-2027 годов размер минимальной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума установлен на действующем уровне до 2028 года.

Соцстандарты в 2024 году:

прожиточный минимум (ПМ) — 2,92 тыс. гривен;

минимальная заработная плата (МЗП) — 8 тыс. гривен.

Причиной такого непопулярного шага называют то, что все социальные выплаты и зарплаты полностью зависят от финансирования международных партнеров.

В августе 2024 года размер максимальной пенсии в стране будет составлять 23,61 тыс. гривен.

Минимальная пенсия в 2023 году составляла 2093 гривны.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в августе не предусмотрено большого перерасчета пенсий. Однако некоторые пенсионеры получат повышение благодаря дополнительным выплатам и надбавкам.

Также мы писали, что в первом полугодии 2024 года в Украине выросли неравенства в пенсионном обеспечении. Средняя пенсия для некоторых украинцев с 1 января по 1 июня 2024 года выросла примерно на 6 тыс. грн.