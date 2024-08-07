Пенсії в Україні — які мінімальні суми виплачують у 2024 році

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінились суми та коли чекати наступного підвищення.

Про це інформує одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Мінімальні пенсійні виплати у 2024 році

За правилами чинного законодавства, у березні було перераховано мінімальні розміри виплат пенсіонерам у бік підвищення. Йдеться про громадян, які отримують пенсію відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". А саме:

для осіб, які досягнули 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3,37 тис. гривень;

для громадян, віком до 70 років при повному страховому стажі 30/35 років та осіб з інвалідністю першої групи незалежно від віку та страхового стажу — 2,98 тис. гривень (окрім виплат за особливі заслуги перед Батьківщиною);

для осіб, віком від 70 до 80 років, у яких повний стаж 30/35 років, — 3,24 тис. гривень (окрім пенсійних виплат за особливі заслуги);

для громадян, яким понад 80 років та які мають стаж 20/25 років, — 3,37 тис. гривень (окрім пенсій за особливі заслуги);

для інших категорій пенсіонерів, котрі не працюють (незалежно від страхового стажу), — 2,725 тис. гривень (окрім пенсійних виплат за особливі заслуги).

Коли переглянуть розмір пенсій

Уряд днями оприлюднив плани на наступні роки, згідно з якими має намір залишити прожитковий мінімум на рівні 2024 року. Розмір мінімальної пенсії дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому його теж заморозять.

Так, у Бюджетній декларації на період 2025 — 2027 років розмір мінімальної зарплатні, пенсії та прожиткового мінімуму встановлено на чинному рівні до 2028 року.

Соцстандарти у 2024 році наступні:

прожитковий мінімум (ПМ) — 2,92 тис. гривень;

мінімальна заробітна плата (МЗП) — 8 тис. гривень.

Причиною такого непопулярного кроку називають те, що всі соціальні виплати та зарплати залежать повністю від фінансування міжнародних партнерів.

У серпні 2024 року розмір максимальної пенсії в країні становитиме 23,61 тис. гривень.

Мінімальна пенсія у 2023 році становила 2 093 гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у серпні не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.

Також ми писали, що першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тис. грн.