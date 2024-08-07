Пенсії в Україні — які мінімальні суми виплачують у 2024 році

Мінімальні пенсії у 2024 році — які виплати мають отримувати українці
У 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінились суми та коли чекати наступного підвищення.
Про це інформує одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).
Мінімальні пенсійні виплати у 2024 році
За правилами чинного законодавства, у березні було перераховано мінімальні розміри виплат пенсіонерам у бік підвищення. Йдеться про громадян, які отримують пенсію відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". А саме:
- для осіб, які досягнули 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3,37 тис. гривень;
- для громадян, віком до 70 років при повному страховому стажі 30/35 років та осіб з інвалідністю першої групи незалежно від віку та страхового стажу — 2,98 тис. гривень (окрім виплат за особливі заслуги перед Батьківщиною);
- для осіб, віком від 70 до 80 років, у яких повний стаж 30/35 років, — 3,24 тис. гривень (окрім пенсійних виплат за особливі заслуги);
- для громадян, яким понад 80 років та які мають стаж 20/25 років, — 3,37 тис. гривень (окрім пенсій за особливі заслуги);
- для інших категорій пенсіонерів, котрі не працюють (незалежно від страхового стажу), — 2,725 тис. гривень (окрім пенсійних виплат за особливі заслуги).
Коли переглянуть розмір пенсій
Уряд днями оприлюднив плани на наступні роки, згідно з якими має намір залишити прожитковий мінімум на рівні 2024 року. Розмір мінімальної пенсії дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому його теж заморозять.
Так, у Бюджетній декларації на період 2025 — 2027 років розмір мінімальної зарплатні, пенсії та прожиткового мінімуму встановлено на чинному рівні до 2028 року.
Соцстандарти у 2024 році наступні:
- прожитковий мінімум (ПМ) — 2,92 тис. гривень;
- мінімальна заробітна плата (МЗП) — 8 тис. гривень.
Причиною такого непопулярного кроку називають те, що всі соціальні виплати та зарплати залежать повністю від фінансування міжнародних партнерів.
У серпні 2024 року розмір максимальної пенсії в країні становитиме 23,61 тис. гривень.
Мінімальна пенсія у 2023 році становила 2 093 гривні.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у серпні не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.
Також ми писали, що першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тис. грн.
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