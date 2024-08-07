Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Мінімальні пенсії у 2024 році — які виплати мають отримувати українці arrow

Мінімальні пенсії у 2024 році — які виплати мають отримувати українці

7 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — які мінімальні суми виплачують у 2024 році
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінились суми та коли чекати наступного підвищення.

Про це інформує одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Мінімальні пенсійні виплати у 2024 році

За правилами чинного законодавства, у березні було перераховано мінімальні розміри виплат пенсіонерам у бік підвищення. Йдеться про громадян, які отримують пенсію відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". А саме:

  • для осіб, які досягнули 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3,37 тис. гривень;
  • для громадян, віком до 70 років при повному страховому стажі 30/35 років та осіб з інвалідністю першої групи незалежно від віку та страхового стажу — 2,98 тис. гривень (окрім виплат за особливі заслуги перед Батьківщиною);
  • для осіб, віком від 70 до 80 років, у яких повний стаж 30/35 років, — 3,24 тис. гривень (окрім пенсійних виплат за особливі заслуги);
  • для громадян, яким понад 80 років та які мають стаж 20/25 років, — 3,37 тис. гривень (окрім пенсій за особливі заслуги);
  • для інших категорій пенсіонерів, котрі не працюють (незалежно від страхового стажу), — 2,725 тис. гривень (окрім пенсійних виплат за особливі заслуги).

Коли переглянуть розмір пенсій

Уряд днями оприлюднив плани на наступні роки, згідно з якими має намір залишити прожитковий мінімум на рівні 2024 року. Розмір мінімальної пенсії дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому його теж заморозять.

Так, у Бюджетній декларації на період 2025 — 2027 років розмір мінімальної зарплатні, пенсії та прожиткового мінімуму встановлено на чинному рівні до 2028 року.

Соцстандарти у 2024 році наступні:

  • прожитковий мінімум (ПМ) — 2,92 тис. гривень;
  • мінімальна заробітна плата (МЗП) — 8 тис. гривень.

Причиною такого непопулярного кроку називають те, що всі соціальні виплати та зарплати залежать повністю від фінансування міжнародних партнерів.

У серпні 2024 року розмір максимальної пенсії в країні становитиме 23,61 тис. гривень.

Мінімальна пенсія у 2023 році становила 2 093 гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у серпні не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.

Також ми писали, що першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тис. грн.

виплати пенсії ПФУ прожитковий мінімум пенсіонери гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальні пенсії у 2024 році — які виплати мають отримувати українці

06:07 Пені Пріцкер, що опікувалась Україною та її вступом до ЄС покидає посаду — хто її замінить

06:01 Ощадбанк стягує із закритих рахунків клієнтів із ТОТ по 100 грн комісії

05:31 Літо спливає — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

05:20 Громадянської війни не оминути — Ілон Маск про антимігрантські заворушення у Великобританії

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

04:50 Експерти пояснили, за яких умов в Україні повернуть погодинні відключення світла

04:37 На пляжі знайшли кокаїну на $1 мільйон — ураган попрацював "драг-дилером"

04:30 Виїзд заброньованих за кордон — єдина можливість для цієї категорії

04:30 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — в яких областях Україні дощитиме

03:43 Санкції проти Росії не працюють — капітан першого рангу ВМС США знає, що робити

06:10 Мінімальні пенсії у 2024 році — які виплати мають отримувати українці

06:07 Пені Пріцкер, що опікувалась Україною та її вступом до ЄС покидає посаду — хто її замінить

06:01 Ощадбанк стягує із закритих рахунків клієнтів із ТОТ по 100 грн комісії

05:31 Літо спливає — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

05:20 Громадянської війни не оминути — Ілон Маск про антимігрантські заворушення у Великобританії

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

04:50 Експерти пояснили, за яких умов в Україні повернуть погодинні відключення світла

04:37 На пляжі знайшли кокаїну на $1 мільйон — ураган попрацював "драг-дилером"

04:30 Виїзд заброньованих за кордон — єдина можливість для цієї категорії

04:30 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — в яких областях Україні дощитиме

03:43 Санкції проти Росії не працюють — капітан першого рангу ВМС США знає, що робити

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі