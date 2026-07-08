Зарплаты в Украине: пересмотрят ли суммы бюджетникам в июле

Сотрудники в офисе, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине законом "О Государственном бюджете-2026" предусмотрена возможность пересмотра заработной платы работников бюджетной сферы за счет индексации, которая зависит от уровня индекса инфляции. Известно, изменятся ли размеры заработной платы бюджетников в июле этого года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

Какие правила пересмотра оплаты труда действуют в Украине

Госстат обнародовал индекс инфляции за май текущего года, от которого зависит возможность индексации зарплаты работников бюджетных учреждений в июле 2026 года. Показатель составляет 100,9%.

Согласно правилам, расчет индекса потребительских цен для пересмотра сумм доходов граждан осуществляется нарастающим итогом, начиная с января этого года, который принимается за 1 или 100%.

В то же время сумма индексации, сформировавшаяся в конце 2025 года, в начале этого года не начисляется. Такое требование прописано относительно индексации зарплат в ст. 41 закона № 4695-IX "О госбюджете". Также, по данным Минсоцполитики, требования к индексации аналогичны прошлогодним.

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Учитывая это, январь стал базовым месяцем для бюджетного сектора, независимо от месяца предыдущего пересмотра должностного оклада.

Изменятся ли зарплаты бюджетников в июле

Возможность индексации заработной платы может возникнуть только в том случае, если величина индекса потребительских цен нарастающим итогом превысит порог индексации в 103%.

При этом доходы работников индексируются в рамках прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть сумма зарплаты, подлежащая индексации, будет ограничена этим показателем. В 2026 году размер прожиточного минимума составляет 3 328 грн.

Судя по расчетам, впервые возможность индексации зарплаты от базового января возникла в июне этого года, поскольку прирост индекса потребительских цен нарастающим итогом с учетом индекса инфляции в апреле превысил порог индексации: 1,01 (февраль) × 1,017 (март) × 1,014 (апрель) × 100 = 104,2 % > 103 %.

Благодаря этому в июне доходы бюджетников были индексированы с коэффициентом 4,2%. Сумма индексации зарплаты, с учетом полной занятости и полностью отработанного времени (месяц), составила 139 грн (3 328 грн × 4,2 %).

Поскольку индекс инфляции за май, обнародованный Госстатом (100,9 %), не превысил порог индексации в 103%, в июле для работников бюджетной сферы сохранятся прежние коэффициент и размер индексации — 4,2% и 139 грн (3 328 грн х 4,2%).

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в Украине парламентарии планируют реформировать систему оплаты труда и ввести единые подходы в разных секторах. Среди актуальных инициатив — введение грейдовой системы, новой структуры зарплаты, четких рамок минимальной зарплаты и "тайны" оплаты труда.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в стране в конце весны зафиксировали рост средней зарплаты в государственных органах по сравнению с соответствующим показателем 2025 года. В частности, в ОГА зарплаты были на 31% выше, в органах судебной власти — на 9,6% выше. В то же время самые высокие средние зарплаты наблюдаются в Нацкомиссии по государственному регулированию в энергетике — 104 000 грн.