Україна
Минимальная зарплата – почему и когда планируют изменить формулу

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:30
Минимальная заработная плата в Украине — как изменится формула в новом Трудовом кодексе
Работник за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В проекте нового Трудового кодекса украинское правительство предлагает закрепить четкие признаки трудовых отношений и определять их по содержанию, а не по форме договора. Также намерены изменить "формулу" минимальной заработной платы.

О новом подходе в определении "минималки", рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на законопроект №14386.

Минимальная зарплата в проекте нового Трудового кодекса

Целью нового подхода в определении минимальной зарплаты в проекте нового Трудового кодекса является введение четкой методологии, призванной приблизить подход к европейским стандартам.

Ожидается, что "минималка" вырастет, ведь будет определяться по новой формуле.

Изменения предусматривают:

  1. Минимальная зарплата будет производной от средней зарплаты в Украине;
  2. Конкретный процент будет определять правительство на основе консультаций с социальными партнерами.


Проект Трудового кодекса ожидает рассмотрения в Верховной Раде после предоставления заключения Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Новые нормы заработают после принятия инициативы парламентом, утверждения спикером и президентом.

Как сейчас определяют минимальную зарплату

В Украине до сих пор не существовало законодательно закрепленной методологии расчета размера минимальной заработной платы.

Ежегодно правительство утверждало размер "минималки" исключительно на основе имеющихся финансовых ресурсов в проекте закона о Государственном бюджете.

Соответствующий подход противоречил европейской практике, ведь директивы Европейского Союза (ЕС) предусматривают потребность в четком определении показателей и факторов, влияющих на размер "минималки".

Какие показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума в 2026 году

Размеры основных показателей, к которым привязана оплата труда бюджетной сферы и социальные выплаты, в 2026 году пересмотрели.

Согласно Государственному бюджету, минимальную зарплату утвердили на уровне 8 647 грн против 8 000 грн в предыдущие годы, когда размер был заморожен из-за военного положения в стране и дефицита финансового ресурса.

Также изменили размеры прожиточного минимума для различных демографических групп:

  • общий прожиточный минимум — 3 209 грн;
  • для детей до шести лет — 2 817 грн;
  • для детей от шести до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных граждан — 3 328 грн.

Учитывая это, в этом году выросла минимальная зарплата бюджетников и государственных служащих. В частности, для работников госслужбы оклады привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Зарплата составляет минимум 2,5 прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что, по данным кадрового сайта Work.ua, средняя заработная плата в Украине в феврале находится на отметке в 27 500 грн. За последний год заработок украинцев вырос на 17% против февраля 2025 года.

Еще сообщалось, что этой зимой работникам аварийно-восстановительных бригад начнут предоставлять доплаты в 20 тыс. грн к зарплате. Известно, кто именно может обратиться за выплатами и как подать запросы онлайн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
