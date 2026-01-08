Видео
Главная Финансы В Украине обновят Трудовой кодекс — что изменится на рынке труда

В Украине обновят Трудовой кодекс — что изменится на рынке труда

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 17:35
Правительство одобрило новый Трудовой кодекс — что изменится для работников и работодателей в Украине
Трудовая книжка на столе. Фото: ГУ ГНС в Днепропетровской области

Кабинет министров Украины одобрил новый Трудовой кодекс. Документ предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций МОТ.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также:

"Над созданием документа команда Минэкономики работала более двух лет  в партнерстве с бизнесом, профсоюзами, учеными и при участии международных партнеров. Имела возможность начать и координировать этот процесс, находясь в должности вице-премьер-министра. Рада, что команда успешно завершила важный этап для старта реформы", — подчеркнула глава правительства.

Новые правила для рынка труда в Украине

Свириденко подчеркнула, что обновленный Трудовой кодекс отражает реалии современной экономики, многообразие форм занятости и интересы как работодателей, так и работников. Документ призван установить четкие и понятные правила трудовых отношений, ведь сейчас Украина все еще живет по Кодексу законов о труде, принятому в 1971 году.

Премьер-министр также напомнила, что новый Кодекс является составляющей более широкой государственной политики в сфере занятости. Он непосредственно связан со Стратегией занятости населения до 2030 года, которую Правительство утвердило в тот же день — в среду, 7 января. Основная цель — сделать рынок труда более открытым и доступным для тех групп, которые часто остаются вне экономической активности: женщин, молодежи, ветеранов, людей с инвалидностью.

Какие главные нововведения предусматривает документ

По словам Свириденко, в новом Кодексе четко определены признаки трудовых отношений — всего их восемь. Ожидается, что эти изменения будут способствовать уменьшению правовой неопределенности, легализации занятости и сокращению теневого сегмента рынка труда, который, по предварительным оценкам, может приносить до 43 млрд грн ежегодно. Документ в частности предусматривает:

  • Гибкие трудовые договоры. Теперь их будет 9 типов, а не 6, как раньше. Кодекс отдельно регулирует дистанционную и надомную работу, а также работу с нефиксированным рабочим временем. В то же время работники получают право сочетать несколько форм трудовых договоров с одним работодателем.
  • Цифровизация трудовых отношений. Электронные документы официально приравниваются к бумажным
  • Прозрачный механизм определения минимальной заработной платы (как месячной, так и почасовой). Он будет соответствовать стандартам Европейского Союза и базироваться на проценте от средней зарплаты по стране.
  • Гибкие режимы труда для работников, имеющих детей. В документе зафиксировано право этой категории населения на гибкие формы работы (дистанционная, работа на дому). Кроме того, обновленный Кодекс обеспечивает больше возможностей для родителей. Например, в том, что касается отпуска по уходу за ребенком — и мать, и отец смогут взять по два месяца отпуска.
  • Реформа инспекции труда — документ предусматривает риско-ориентированный подход к проверкам.
  • Специальный инструмент для молодежи — ученический трудовой договор, который позволит безопасно сочетать обучение с первой работой.

Юлия Свириденко отметила, что принятие Трудового кодекса является важным шагом на пути европейской интеграции Украины, ведь документ предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, а также регламентов и конвенций Международной организации труда.

Ранее мы рассказывали, что в Украине некоторым работникам по-новому будут начислять зарплаты.

Также узнавайте, кто может остаться без работы в ближайшее время.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
