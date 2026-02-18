Мінімальна заробітна плата в Україні — як зміниться формула у новому Трудовому кодексі

Працівник за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У проєкті нового Трудового кодексу український уряд пропонує закріпити чіткі ознаки трудових відносин і визначати їх за змістом, а не за формою договору. Також мають намір змінити "формулу" мінімальної заробітної плати.

Про новий підхід у визначенні "мінімалки, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на законопроєкт №14386.

Мінімальна зарплата у проєкті нового Трудового кодексу

Метою нового підходу у визначенні мінімальної зарплати у проєкті нового Трудового кодексу є запровадження чіткої методології, покликаної наблизити підхід до європейських стандартів.

Очікується, що "мінімалка" зросте, адже визначатиметься за новою формулою.

Зміни передбачають:

Мінімальна зарплатня буде похідною від середньої зарплати в Україні; Конкретний відсоток буде визначати уряд на основі консультацій із соціальними партнерами.



Проєкт Трудового кодексу очікує розгляду у Верховній Раді після надання висновку Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Нові норми запрацюють після ухвалення ініціативи парламентом, затвердження спікером та президентом.

Як зараз визначають мінімальну зарплату

В Україні досі не існувало законодавчо закріпленої методології обрахунку розміру мінімальної заробітної плати.

Щорічно уряд затверджував розмір "мінімалки"виключно на основі наявних фінансових ресурсів у проєкті закону про Державний бюджет.

Відповідний підхід суперечив європейській практиці, адже директиви Європейського Союзу (ЄС) передбачають потребу у чіткому визначенні показників і чинників, що впливають на розмір "мінімалки".

Які показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму у 2026 році

Розміри основних показників, до яких прив'язана оплата праці бюджетної сфери та соціальні виплати, у 2026 році переглянули.

Згідно з Державним бюджетом, мінімальну зарплату затвердили на рівні 8 647 грн проти 8 000 грн у попередні роки, коли розмір було заморожено через воєнний стан в країні та дефіцит фінансового ресурсу.



Також змінили розміри прожиткового мінімуму для різних демографічних груп:

загальний прожитковий мінімум — 3 209 грн;

для дітей до шести років — 2 817 грн;

для дітей від шести до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних громадян — 3 328 грн.

З огляду на це, цьогоріч зросла мінімальна зарплата бюджетників та державних службовців. Зокрема, для працівників держслужби оклади прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зарплата становить мінімум 2,5 прожиткового мінімуму.

