Пенсія за мінімальної зарплати в Україні: на яку суму можна розраховувати

В Україні значна частина громадян отримує офіційно заробітну плату на рівні мінімальної, тоді як розмір пенсійних виплат на "заслуженому відпочинку" залежить саме від законного доходу, з якого сплачувались внески до Пенсійного фонду протягом трудової діяльності. Відомо, яка сума пенсії за віком буде за найнижчої зарплати.

Право на оформлення пенсії в Україні у 2026 році

Як зазначають у Пенсійному фонді, пенсія за віком кожного конкретного громадянина призначається на основі обчислення за спеціальною формулою. За рахунок індивідуальних показників — дати оформлення пенсії, наявного страхового стажу та офіційного доходу протягом кар'єри — суми будуть різнитися.

Йдеться про наступну формулу для здійснення розрахунку:

Пенсійна виплата = ЗП × КЗ × КС, де ЗП — середній розмір заробітної плати за останні три роки перед виходом на пенсію (у 2026 році — 17 480 грн), КЗ — індивідуальний коефіцієнт власної зарплати, КС — коефіцієнт страхового стажу.

Вагому роль у питанні оформлення пенсії за віком грає кількість офіційного стажу. У 2026 році пенсію за віком призначають за умови дотримання таких вимог:

Вихід у 60 років — 33 роки страхового стажу і вище; Вихід у 63 роки — мінімально 23 роки страхового стажу; Вихід у 65 років — щонайменше 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія за мінімальної зарплати

Громадяни можуть орієнтовно визначити розмір майбутньої пенсії на "заслуженому відпочинку" завдяки пенсійному калькулятору. Для цього треба точно знати індивідуальні дані щодо віку, страхового стажу та офіційного доходу. Зокрема, мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 грн на місяць у 2026 році.

Згідно з отриманими даними, якщо йдеться про вихід на пенсію за віком 60-річної жінки з офіційним заробітком на рівні мінімальної зарплати та необхідного стажу у 33 роки, то пенсія буде становити 3 179 грн.

Водночас, законодавство гарантує, що особи, які досягли 65-річного віку, матимуть право на гарантовану мінімальну виплату, розмір якої становить 3758 грн, навіть якщо сума пенсії менша.

Кінцева сума також може залежати від різноманітних доплат. Зокрема, за понаднормовий стаж, який для чоловіків становить мінімально 35 років, а для жінок — 30 років, доплачують по 1% від пенсії за кожен рік. Однак сума не буде більшою за 1% від мінімальної пенсії (2 595 грн). Кожен додатковий рік принесе додатково 25,95 грн. Зокрема, за десять років понад норму нарахують 259 грн.

