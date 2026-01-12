Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Мінімальна пенсія в Україні — кому виплачують 7,8 тис. грн

Мінімальна пенсія в Україні — кому виплачують 7,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 06:10
Мінімальна пенсія — у кого з українців зросли виплати до 7,8 тис. грн у 2026 році
Пенсіонери за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні з 1 січня 2026 року автоматично перерахували мінімальні пенсії кільком категоріям громадян. Відомо, кому гарантовано нараховуватимуть щонайменше 7,8 тис. грн.

Про це розповіли у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Кому з українців платитимуть мінімальну пенсію у 7,8 тис. грн

Як зазначають у ПФУ, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові показники в рамках закону "Про Держбюджет-2026", яким передбачається підвищення основних соцстандартів. Згідно з ними, зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб на 234 грн, до 2 595 грн. Зміна показника стала підставою для перегляду мінімально гарантованих розмірів пенсій, які залежать від прожиткового мінімуму. 

Зокрема, з 1 січня 2026 року автоматично перерахували мінімальну пенсійну виплату шахтарям. Відповідно до правил, найменший розмір виплат для такої категорії осіб має становити у 80% від заробітної плати незалежно від місця останньої роботи мінімально у розмірі три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб.  

З огляду на це, мінімально можлива пенсія для таких осіб зросла з торішніх з 7000 грн до 7785 грн у 2026 році.

Хто з шахтарів має право на пільгову пенсію

Право на пенсію за віком на пільгових умовах поширюється на громадян, які, зокрема:

  • працювали у державній воєнізованій аварійно-рятувальній службі вугільної галузі, згідно зі Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах/роботах з особливо шкідливими й тяжкими умовами;
  • видобували вугілля, залізну руду, руду кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих руд, за повного робочого дня на підземних роботах згідно зі Списком №1;
  • працювали у шахтобудівних компаніях на підземних видах робіт повний робочий день за Списком № 1;
  • рідних вищевказаних категорій осіб.

Вимоги до страхового стажу: 

  • чоловіки повинні мати стажу у щонайменше 25 років у (з яких мінімум 10 років на вищезазначених роботах) після досягнення 50 років;
  • жінки за наявності стажу у мінімум 20 років, з яких мінімум сім з половиною років на вказаних роботах, після досягнення 50-річного віку.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч деяким пенсіонерам можуть перестати нараховувати пенсію. Відповідні проблеми з соцвиплатами можуть виникнути з кількох причин. 

Також розповідали, хто з українців отримає надбавки "за вік" у 2026 році. Відомо, чи переглянули розмір щомісячних компенсаційний виплат. 

виплати пенсії ПФУ гроші мінімальна пенсія
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації