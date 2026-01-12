Мінімальна пенсія — у кого з українців зросли виплати до 7,8 тис. грн у 2026 році

Пенсіонери за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні з 1 січня 2026 року автоматично перерахували мінімальні пенсії кільком категоріям громадян. Відомо, кому гарантовано нараховуватимуть щонайменше 7,8 тис. грн.

Про це розповіли у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області у Telegram.

Кому з українців платитимуть мінімальну пенсію у 7,8 тис. грн

Як зазначають у ПФУ, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові показники в рамках закону "Про Держбюджет-2026", яким передбачається підвищення основних соцстандартів. Згідно з ними, зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб на 234 грн, до 2 595 грн. Зміна показника стала підставою для перегляду мінімально гарантованих розмірів пенсій, які залежать від прожиткового мінімуму.

Зокрема, з 1 січня 2026 року автоматично перерахували мінімальну пенсійну виплату шахтарям. Відповідно до правил, найменший розмір виплат для такої категорії осіб має становити у 80% від заробітної плати незалежно від місця останньої роботи мінімально у розмірі три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб.

З огляду на це, мінімально можлива пенсія для таких осіб зросла з торішніх з 7000 грн до 7785 грн у 2026 році.

Хто з шахтарів має право на пільгову пенсію

Право на пенсію за віком на пільгових умовах поширюється на громадян, які, зокрема:

працювали у державній воєнізованій аварійно-рятувальній службі вугільної галузі, згідно зі Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах/роботах з особливо шкідливими й тяжкими умовами;

видобували вугілля, залізну руду, руду кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих руд, за повного робочого дня на підземних роботах згідно зі Списком №1;

працювали у шахтобудівних компаніях на підземних видах робіт повний робочий день за Списком № 1;

рідних вищевказаних категорій осіб.

Вимоги до страхового стажу:

чоловіки повинні мати стажу у щонайменше 25 років у (з яких мінімум 10 років на вищезазначених роботах) після досягнення 50 років;

жінки за наявності стажу у мінімум 20 років, з яких мінімум сім з половиною років на вказаних роботах, після досягнення 50-річного віку.

