Пенсионерам недоплачивают почти 800 гривен ежемесячно: кто может требовать деньги

Пожилые люди на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Многие пожилые украинцы имеют законное право на дополнительные ежемесячные выплаты в размере около 800 грн, но даже не подозревают об этом. Речь идет об украинцах со статусом "ребенок войны". Соответствующие нормы были приняты около двадцати лет назад, но гарантии так и остались на бумаге.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию "На пенсии".

Еще в 2006 году в Украине появился Закон "О социальной защите детей войны", которым была установлена надбавка в размере 30% от минимальной пенсии по возрасту.

Если посчитать по нынешним показателям, это должно составлять около 778 гривен ежемесячно. За год набежало бы более 9,3 тысячи гривен. Однако де-факто большинство пенсионеров получают значительно меньше.

Кто имеет право на доплаты

К категории детей войны относятся украинцы, которым по состоянию на 2 сентября 1945 года еще не исполнилось 18 лет. Сегодня этим пенсионерам уже за 80. Деньги им пообещали давно, но проблемы с финансированием начались практически сразу.

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Выплаты сократили в несколько этапов:

В 2011 году размер надбавки правительственным постановлением незаметно сократили всего до 7% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Вместо сотен гривен люди начали получать копейки.

После 2015 года ситуация окончательно ухудшилась. Выплаты начали блокировать из-за ежегодных законов о государственном бюджете.

Позже Конституционный Суд признал такую практику незаконной. Судьи подчеркнули: закон о бюджете не может отменять права граждан, гарантированные другими законами Украины.

Однако Пенсионный фонд это решение фактически проигнорировал. Для большинства пенсионеров ничего не изменилось, и автоматический начисление доплат так и не возобновили.

Можно ли вернуть деньги через суд

Юристы отмечают, что право на эту надбавку формально остается в силе. Если Пенсионный фонд отказывает в перерасчете, человек может обратиться в суд и потребовать выплаты причитающихся средств.

Но существует серьезное процессуальное препятствие. В большинстве случаев судьи обязывают вернуть недоплаченное только за последние шесть месяцев до дня подачи иска. Срабатывает срок исковой давности. Поэтому даже после выигранного дела человек получает на руки значительно меньше, чем рассчитывал вначале.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить единовременную выплату при выходе на пенсию. Речь идет прежде всего о работниках образования, медицины и социальной сферы, которые имеют необходимый стаж и достигли пенсионного возраста. Если все условия выполнены, государство выплачивает сумму, равную десяти месячным пенсиям.

Также Новини.LIVE рассказывали о дополнительных выплатах пенсионерам. Часть надбавок Пенсионный фонд начисляет автоматически, в частности возрастные доплаты после 70, 75 и 80 лет. В то же время отдельные категории могут получать дополнительные деньги за необходимость постоянного ухода или за содержание несовершеннолетних детей. Иногда размер такой помощи превышает 1 000 грн в месяц, но для ее оформления нужно обратиться в ПФУ.