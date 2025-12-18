Кому из пенсионеров не проиндексируют пенсию в 2026 году — украинцам объяснили

Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

Индексация пенсий в Украине в 2026 году должна состояться с 1 марта. Это условие предусмотрели в государственном бюджете на следующий год. Впрочем, надеяться, что выплаты пересчитают абсолютно всем украинцам — не стоит.

что об этом известно.

Индексация пенсий 2026 года

Перерасчета выплат в следующем году могут не ждать украинцы, которые ушли на заслуженный отдых в течение последних трех лет. Также индексация, как пишет 24 канал, не предусмотрена для тех, кто получает специальные пенсии.

Так, для новых пенсионеров размер выплаты не пересчитывается, поскольку в их пенсиях уже учли актуальные показатели заработка. Что касается специальных пенсий, то индексация этих выплат происходит по отдельным законам.

О чем еще стоит знать

Напомним, что некоторым украинцам могут пересчитать пенсию досрочно, то есть, им не придется ждать индексаций. Речь идет о тех, кто после выхода на пенсию не оставил свою официальную работу и за кого платили единый социальный взнос (или он уплачивался самостоятельно). Тогда размер пенсии могут увеличивать раз в два года.

Обратиться за перерасчетом пенсионер может и самостоятельно, если уже прошло два года с момента:

назначения пенсии;

последнего повышения выплат.

Например, если пенсия была назначена в ноябре 2023 года, но пенсионер все равно работал, то уже в декабре 2025-го у него есть право подать заявление и получить повышение пенсии, не дожидаясь запланированного на 2026 год перерасчета.

Ранее мы рассказывали, что из-за перерасчета пенсий граждане Украины теряют большие средства. В Верховной Раде объяснили, почему так происходит. Узнавайте также, что нужно сделать украинцам для того, чтобы увеличить свою будущую пенсию.