Пенсии заблокируют с 1 января — кто и как может пройти идентификацию через Дія.Підпис

Угроза блокировки пенсий с января — как предотвратить с Дією
В Министерстве социальной политики призвали пенсионеров и получателей страховых выплат, которые на временной основе находятся за рубежом или проживают на оккупированных территориях, пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. В ведомстве предоставили инструкцию, как это сделать с помощью "Дія.Підпису".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.
Что необходимо знать о физической идентификации
Физической идентификацией называют процесс однозначного подтверждения личности получателя выплат от государства.
В ведомстве отметили, согласно постановлению №299 Кабинета министров от 11 декабря 2025 года необходимость прохождения физической идентификации является обязательным условием для сохранения права на получение пенсионных и страховых выплат.
Такое требование актуально исключительно для двух категорий граждан:
- для тех, кто выехал из-за войны за границу;
- тех, кто остается на оккупированных территориях.
Соответствующую процедуру можно пройти за несколько минут без очередей и посещения учреждений с помощью "Дія.Підпису". В случае отсутствия подтверждения личности путем физической идентификации через доступные средства коммуникации до конца года, начисление выплат будет прекращено.
Как пройти идентификацию с помощью "Дія.Підпису"
По данным ведомства, соответствующая процедура идентификации онлайн, без визитов в учреждения и без дополнительных устройств, займет всего несколько минут. Сделать это можно через мобильное приложение "Пенсионный фонд" с использованием "Дія.Підпису".
Для этого необходимо иметь смартфон, обновленное до последней версии приложение ПФУ и доступ к камере. Далее необходимо следовать следующей инструкции:
- Открыть приложение "Пенсионный фонд" и выбрать "Войти по Дія.Підпис";
- Подтвердить запрос для авторизации через "Дія.Підпис";
- Ознакомиться с заявлением о присоединении к договору е-доверительных услуг;
- Активировать "Дія.Підпис", если еще не активировано, передвинув специальный "бегунок" справа;
- Предоставить приложению "Дія" доступ к камере и разрешить съемку;
- Пройти идентификацию по фото, выполнив подсказки на экране;
- После проверки создать пятизначный код для "Дія.Підпису" и нажать "Далі";
- Ввести код в появившемся окне;
- Отправить запрос на авторизацию в ПФУ и еще раз ввести код;
- В конце нажать "Спасибо", что позволит автоматически войти в приложение как авторизованный пользователь.
Впоследствии следует проверить информацию о статусе. Это можно сделать в приложении "Пенсионный фонд" или на портале ПФУ в пункте "Моя идентификация".
Ранее мы сообщали, что с нового года в Украине вырастут размеры некоторых доплат к пенсиям. Известно, кто сможет получать дополнительно сумму в около 900 грн.
Еще писали о новых требованиях для получения права на пенсию, которые заработают в 2026 году. Согласно правилам, для выхода на заслуженный отдых будут требовать уже 33 года страхового стажа.
