Пенсии заблокируют с 1 января — кто и как может пройти идентификацию через Дія.Підпис

Приложение Дія на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве социальной политики призвали пенсионеров и получателей страховых выплат, которые на временной основе находятся за рубежом или проживают на оккупированных территориях, пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. В ведомстве предоставили инструкцию, как это сделать с помощью "Дія.Підпису".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Что необходимо знать о физической идентификации

Физической идентификацией называют процесс однозначного подтверждения личности получателя выплат от государства.

В ведомстве отметили, согласно постановлению №299 Кабинета министров от 11 декабря 2025 года необходимость прохождения физической идентификации является обязательным условием для сохранения права на получение пенсионных и страховых выплат.

Такое требование актуально исключительно для двух категорий граждан:

для тех, кто выехал из-за войны за границу;

тех, кто остается на оккупированных территориях.

Соответствующую процедуру можно пройти за несколько минут без очередей и посещения учреждений с помощью "Дія.Підпису". В случае отсутствия подтверждения личности путем физической идентификации через доступные средства коммуникации до конца года, начисление выплат будет прекращено.

Как пройти идентификацию с помощью "Дія.Підпису"

По данным ведомства, соответствующая процедура идентификации онлайн, без визитов в учреждения и без дополнительных устройств, займет всего несколько минут. Сделать это можно через мобильное приложение "Пенсионный фонд" с использованием "Дія.Підпису".

Для этого необходимо иметь смартфон, обновленное до последней версии приложение ПФУ и доступ к камере. Далее необходимо следовать следующей инструкции:

Открыть приложение "Пенсионный фонд" и выбрать "Войти по Дія.Підпис"; Подтвердить запрос для авторизации через "Дія.Підпис"; Ознакомиться с заявлением о присоединении к договору е-доверительных услуг; Активировать "Дія.Підпис", если еще не активировано, передвинув специальный "бегунок" справа; Предоставить приложению "Дія" доступ к камере и разрешить съемку; Пройти идентификацию по фото, выполнив подсказки на экране; После проверки создать пятизначный код для "Дія.Підпису" и нажать "Далі"; Ввести код в появившемся окне; Отправить запрос на авторизацию в ПФУ и еще раз ввести код; В конце нажать "Спасибо", что позволит автоматически войти в приложение как авторизованный пользователь.

Впоследствии следует проверить информацию о статусе. Это можно сделать в приложении "Пенсионный фонд" или на портале ПФУ в пункте "Моя идентификация".

