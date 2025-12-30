Видео
Україна
Популярные запросы

Угроза блокировки пенсий с января — как предотвратить с Дією

Угроза блокировки пенсий с января — как предотвратить с Дією

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 06:10
Пенсии заблокируют с 1 января — кто и как может пройти идентификацию через Дія.Підпис
Приложение Дія на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве социальной политики призвали пенсионеров и получателей страховых выплат, которые на временной основе находятся за рубежом или проживают на оккупированных территориях, пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. В ведомстве предоставили инструкцию, как это сделать с помощью "Дія.Підпису".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Что необходимо знать о физической идентификации

Физической идентификацией называют процесс однозначного подтверждения личности получателя выплат от государства.

В ведомстве отметили, согласно постановлению №299 Кабинета министров от 11 декабря 2025 года необходимость прохождения физической идентификации является обязательным условием для сохранения права на получение пенсионных и страховых выплат.

Такое требование актуально исключительно для двух категорий граждан:

  • для тех, кто выехал из-за войны за границу;
  • тех, кто остается на оккупированных территориях.

Соответствующую процедуру можно пройти за несколько минут без очередей и посещения учреждений с помощью "Дія.Підпису". В случае отсутствия подтверждения личности путем физической идентификации через доступные средства коммуникации до конца года, начисление выплат будет прекращено.

Как пройти идентификацию с помощью "Дія.Підпису"

По данным ведомства, соответствующая процедура идентификации онлайн, без визитов в учреждения и без дополнительных устройств, займет всего несколько минут. Сделать это можно через мобильное приложение "Пенсионный фонд" с использованием "Дія.Підпису".

Для этого необходимо иметь смартфон, обновленное до последней версии приложение ПФУ и доступ к камере. Далее необходимо следовать следующей инструкции:

  1. Открыть приложение "Пенсионный фонд" и выбрать "Войти по Дія.Підпис";
  2. Подтвердить запрос для авторизации через "Дія.Підпис";
  3. Ознакомиться с заявлением о присоединении к договору е-доверительных услуг;
  4. Активировать "Дія.Підпис", если еще не активировано, передвинув специальный "бегунок" справа;
  5. Предоставить приложению "Дія" доступ к камере и разрешить съемку;
  6. Пройти идентификацию по фото, выполнив подсказки на экране;
  7. После проверки создать пятизначный код для "Дія.Підпису" и нажать "Далі";
  8. Ввести код в появившемся окне;
  9. Отправить запрос на авторизацию в ПФУ и еще раз ввести код;
  10. В конце нажать "Спасибо", что позволит автоматически войти в приложение как авторизованный пользователь.

Впоследствии следует проверить информацию о статусе. Это можно сделать в приложении "Пенсионный фонд" или на портале ПФУ в пункте "Моя идентификация".

Ранее мы сообщали, что с нового года в Украине вырастут размеры некоторых доплат к пенсиям. Известно, кто сможет получать дополнительно сумму в около 900 грн.

Еще писали о новых требованиях для получения права на пенсию, которые заработают в 2026 году. Согласно правилам, для выхода на заслуженный отдых будут требовать уже 33 года страхового стажа.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
