Мінімальна пенсія в Україні — депутати пропонують підвищити розмір до 25 тис. грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні народні депутати ініціюють підвищення мінімальної пенсії у 2026 році. З цією метою у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, що передбачає встановлення нового розміру мінімальних гарантій в країні.

Про це свідчить інформація на парламентському порталі.

Детальніше про законопроєкт щодо мінімальної пенсії

Йдеться про проєкт закону №14330 "Про внесення змін до закону України "Про Держбюджет на 2026 рік", що передбачає встановлення справедливого розміру мінімальної пенсії. Він пропонує замінити такі фрази:

"2595 гривень" на "25 000 гривень" (стаття 7 абзац шостий); "не менш як 146.000.000 тис. гривень" на "не менш як 176.000.000 тис. гривень" (стаття 15 абзац перший).

Автором відповідної ініціативи виступив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Максим Заремський.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою проєкту закону є встановлення справедливої мінімальної пенсії для забезпечення для громадян мінімально можливих умов життя. Тоді як очікуваний розмір мінімальної пенсії, затверджений ВРУ на 2026 рік, не відповідає реаліям життя та не здатен покрити базові умови для проживання.

На думку автора ініціативи, мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, повинна зрости у десять разів проти затвердженого рівня, до 25 тис. грн.

Для цього пропонує збільшити суму перерахувань Національного банку до державної казни: замість 146 млрд грн не менш ніж 176 млрд грн.

У документі розмір прожиткового мінімуму для інших соціальних і демографічних груп населення пропонується залишити на затвердженому рівні, зміни торкнуться тільки тих, хто втратив працездатність. Кошти можна взяти за рахунок НБУ без додаткового навантаження на інші категорії витрат, тобто ініціатива може бути профінансована грошима з резервних фондів та міжнародної допомоги.

Що запропонував уряд для пенсіонерів

Уряд заклав до державного бюджету на 2026 рік рекордні видатки на соціальний сектор, які поступаються тільки фінансуванню оборони країни. Йдеться про понад 1,27 трлн грн на пенсійне забезпечення, що на 123,4 млрд перевищує показник 2025 року. Також заплановані деякі підвищення.

Із 2026 року показники будуть на такому рівні:

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн;

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн;

загальний прожитковий мінімум — 3 209 грн.

Розмір мінімальної пенсії, який залежить від прожиткового мінімуму, становитиме 2 595 грн (до цього був на рівні 2361 грн).

Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві соцполітики дали алгоритм дій для пенсіонерів для проходження процедури ідентифікації. Її можна пройти за допомогою "Дії".

Ще розповідали, що в Україні з 2026 року зміниться рівень прожиткового мінімуму, що позначиться на розмірі мінімальних пенсій. Відомо, хто почне отримувати на 1,5 тис. грн більше.