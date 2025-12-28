Видео
Главная Финансы Украинцам повысят пенсии — кому доплатят 1,5 тыс. грн

Украинцам повысят пенсии — кому доплатят 1,5 тыс. грн

Дата публикации 28 декабря 2025 06:10
Пенсии вырастут — кто получит более 1,5 тыс. грн с января 2026 года
Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине с 1 января 2026 года ожидается пересмотр уровня прожиточного минимума для пенсионеров, что повлияет на размер минимальных пенсионных выплат. В частности, некоторые смогут получить больше на 1,5 тыс. грн.

Об этом проинформировал эксперт по пенсионным вопросам Виктор Богданов изданию "На пенсии".

Читайте также:

Как изменятся выплаты у граждан в новом году

Как отмечает эксперт, наибольшее повышение почувствуют лица с инвалидностью вследствие войны. В зависимости от группы инвалидности суммы выплат вырастут на 800 — 1,5 тыс. грн.

С 2026 года в стране изменится уровень прожиточного минимума, что повлияет на пенсионные выплаты. В частности, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет с 2,36 тыс. грн до 2,59 тыс. грн (на 234 грн).

Пересмотр прожиточного минимума повлияет на размеры соцвыплат, привязанных к нему.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны размеры минимальных выплат повысятся в зависимости от группы инвалидности:

  • лицам с инвалидностью третьей группы начнут выплачивать 9,34 тыс. грн вместо 8,49 тыс. грн (360% прожиточного минимума);
  • лицам с инвалидностью второй группы — 13,62 тыс. грн против 12,39 тыс. грн (525%);
  • лицам с инвалидностью первой группы — 16,86 тыс. грн вместо 15,34 тыс. грн (650%).

Что будет с гражданскими пенсиями

Согласно нормам бюджета на 2026 год, для гражданских лиц с инвалидностью важных изменений не предвидится. Суммы будут рассчитывать от пенсии по возрасту в процентах:

  • 100% — для лиц с инвалидностью первой группы;
  • 90% — для второй группы;
  • 50% — для третьей группы.

Законодательство предусматривает, что пенсии по инвалидности не могут быть ниже уровня прожиточного минимума. Для гражданских лиц с инвалидностью, которые имели минимальную выплату в 2,36 тыс. грн, с января пенсию повысят до 2,59 тыс. грн.

Также ожидаются доплаты для лиц с инвалидностью второй и третьей групп среди участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет. Размер минимальной ежемесячной выплаты устанавливается на уровне 650% прожиточного минимума, что с января 2026 года будет равняться 16,86 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, для кого не будет индексации пенсионных выплат в следующем году. Речь идет о перерасчете, который состоится с 1 марта.

Также писали, что украинцы могут потерять некоторые суммы из-за перерасчета пенсионных выплат. Там объяснили, как нужно действовать для повышения выплат в будущем.

выплаты пенсии деньги пенсионеры инвалидность
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
