Оформление пенсии І, ІІ, ІІІ группы инвалидности: как избежать ошибок

В Украине процесс оформления пенсии по инвалидности состоит из нескольких этапов. Важно подавать пакет необходимых документов заблаговременно, поскольку такая пенсия не начисляется по истечении сроков, а только с момента обращения.

О том, как избежать ошибок при оформлении пенсии по инвалидности, рассказывают Новини.LIVE.

Как оформить пенсию по инвалидности в 2026 году

Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности из солидарной системы определены законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (ст. 30 — 35).

Согласно правилам, гражданам сначала нужно пройти медицинский осмотр, по результатам которого орган медико-социальной экспертизы (МСЭК) должен выдать справку об установлении определенной группы.

После чего необходимо собрать документы и обратиться за оформлением в отделение Пенсионного фонда. Заявление можно подать как лично, так и через представителя или онлайн. В частности, передача документов в цифровой версии существенно упростит процедуру, однако в сложных случаях ПФУ может запросить оригиналы документов.

Продолжительность рассмотрения обращения не превышает десяти дней, и в случае согласования — с 1 числа следующего месяца после подачи заявления граждане получат первые выплаты. При этом необходимо передавать документы заблаговременно, поскольку пенсию по инвалидности не начисляют по истечении сроков, а только со времени обращения.

Ключевым требованием является подача всех документов в надлежащем виде, с копиями, ведь отсутствие хотя бы одной справки может стать поводом для отказа.

Пенсионный фонд требует следующие документы:

заявление о назначении пенсии (бланк в ПФУ/на портале);

паспорт/ID-карта и справку о регистрации адреса проживания, которая выдается вместе с ID-паспортом;

идентификационный код;

справку МСЭК и акт осмотра, выписки врачей;

документы о стаже: трудовую книжку, архивные справки, информацию из реестра;

справку о зарплате до 2000 года (при необходимости);

свидетельство о браке/рождении детей (для подтверждения наличия лиц на содержании);

фото 3×4 для оформления пенсионного удостоверения;

другие документы (справку УБД/справку ликвидатора ЧАЭС/документ об опекунстве).

За информацией о полном перечне документов необходимо обратиться в ПФУ, поскольку он может отличаться в зависимости от разных случаев.

Размеры и правила начисления пенсий по инвалидности

Суммы пенсионных выплат по инвалидности определяются индивидуально. В формулу входит средняя зарплата за три года, коэффициент страхового стажа и процент, который зависит от группы инвалидности. Однако, если у гражданина отсутствуют периоды официальной трудовой деятельности, назначают пенсию при отсутствии стажа в виде соцпомощи из бюджета.

Минимальный размер пенсии по инвалидности напрямую привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который пересмотрели в Украине в начале года.

Для первой группы процент от базы в 100% — минимальный размер составляет не менее одного прожиточного минимума (среди особенностей — надбавка на уход); Для второй группы процент от базы равен 90% — не менее прожиточного минимума (пенсия может включать доплаты); Для третьей группы процент от базы составляет 50% — не менее половины прожиточного минимума (среди особенностей — допускается возможность работать).

Группу инвалидности в основном устанавливают на определенный срок. При первичном обращении, как правило, предоставляют на один год, после чего нужно проходить осмотр повторно.

