Мінімальна пенсія в Україні — яким групам громадян гарантують виплати до 14 тис. грн

Мінімальна пенсія в 14 тис. грн для двох груп — хто в списку
В Україні кілька категорій громадян мають право на гарантовані підвищені пенсійні виплати. Зокрема, у 2025 році двом категоріям громадян можуть нараховувати щомісяця близько 14 тис. грн.
Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ)
Підвищені пенсії для учасників ліквідації катастрофи на ЧАЕС
Як зазначають у Пенсійному фонді, гарантоване на законодавчому рівні мінімальне пенсійне забезпечення у розмірі 13,98 тис. грн (частка 80% від середньої зарплатні) передбачене для громадян з інвалідністю — учасників ліквідації катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, якщо встановлений причинний зв'язок інвалідності з аварією.
Питання таких виплат регулює закон 1584-IX "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".
Така сума передбачена для другої групи інвалідності, що може бути пов'язана з радіаційним опроміненням, або з іншими хворобами, що виникли внаслідок аварії. Встановлюють інвалідність та визначають причинний зв'язок інвалідності з катастрофою на ЧАЕС експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.
Також учасники ліквідації з другою групою інвалідності мають право не лише гарантований мінімальний розмір пенсії, а й на додаткову оплачувану відпустку в 14 робочих днів протягом року.
Пенсії з інвалідності для військових у 14 тис. грн
Також оформити підвищені виплати мають право деякі військовослужбовці з інвалідністю. У 2025 році мінімальна пенсійна виплата не може бути нижчою за майже 14 тис. грн для бійців осіб з другою групою інвалідності.
Такі виплати призначають у разі настання інвалідності під час проходження військової служби, проте не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або пізніше цього терміну після звільнення, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження служби.
ПФУ орієнтується на законодавство, що визначає, якою має бути військова пенсія з інвалідності. Виплата для другої групи має становити 80% від грошового забезпечення, якщо військовослужбовець воював. Якщо військовий отримав інвалідність під час війни, але не через бойові дії, то сума виплати буде меншою — 60% від розміру грошового забезпечення.
За законодавством, незалежно від того, де і як громадянин отримав захворювання чи каліцтво та відповідний статус через війну, мінімальна пенсія в Україні з інвалідності для другої групи не може бути меншою за 13,82 тис. грн.
Раніше повідомлялося, що ПФУ попередив громадян про виконання двох умов для набуття права на виплати з нового року. Йдеться про тих, хто проживає на окупованих територіях чи виїхали звідти.
Ще ми розповідали, що наступного року мінімальна пенсія підвищиться на 234 грн, до 2 595 грн. Також передбачається індексація пенсій, проте її відсоток поки що невідомий.
