Мінімальна пенсія в Україні — яким групам громадян гарантують виплати до 14 тис. грн

Людина тримає гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні кілька категорій громадян мають право на гарантовані підвищені пенсійні виплати. Зокрема, у 2025 році двом категоріям громадян можуть нараховувати щомісяця близько 14 тис. грн.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ)

Реклама

Читайте також:

Підвищені пенсії для учасників ліквідації катастрофи на ЧАЕС

Як зазначають у Пенсійному фонді, гарантоване на законодавчому рівні мінімальне пенсійне забезпечення у розмірі 13,98 тис. грн (частка 80% від середньої зарплатні) передбачене для громадян з інвалідністю — учасників ліквідації катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, якщо встановлений причинний зв'язок інвалідності з аварією.

Питання таких виплат регулює закон 1584-IX "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".



Така сума передбачена для другої групи інвалідності, що може бути пов'язана з радіаційним опроміненням, або з іншими хворобами, що виникли внаслідок аварії. Встановлюють інвалідність та визначають причинний зв'язок інвалідності з катастрофою на ЧАЕС експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Також учасники ліквідації з другою групою інвалідності мають право не лише гарантований мінімальний розмір пенсії, а й на додаткову оплачувану відпустку в 14 робочих днів протягом року.

Пенсії з інвалідності для військових у 14 тис. грн

Також оформити підвищені виплати мають право деякі військовослужбовці з інвалідністю. У 2025 році мінімальна пенсійна виплата не може бути нижчою за майже 14 тис. грн для бійців осіб з другою групою інвалідності.

Такі виплати призначають у разі настання інвалідності під час проходження військової служби, проте не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або пізніше цього терміну після звільнення, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження служби.

ПФУ орієнтується на законодавство, що визначає, якою має бути військова пенсія з інвалідності. Виплата для другої групи має становити 80% від грошового забезпечення, якщо військовослужбовець воював. Якщо військовий отримав інвалідність під час війни, але не через бойові дії, то сума виплати буде меншою — 60% від розміру грошового забезпечення.

За законодавством, незалежно від того, де і як громадянин отримав захворювання чи каліцтво та відповідний статус через війну, мінімальна пенсія в Україні з інвалідності для другої групи не може бути меншою за 13,82 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що ПФУ попередив громадян про виконання двох умов для набуття права на виплати з нового року. Йдеться про тих, хто проживає на окупованих територіях чи виїхали звідти.

Ще ми розповідали, що наступного року мінімальна пенсія підвищиться на 234 грн, до 2 595 грн. Також передбачається індексація пенсій, проте її відсоток поки що невідомий.