Мінімальна пенсія в Україні: хто може оформити 13 000 грн у 2026 році

У 2026 році в Україні окремим категоріям громадян передбачені додаткові гарантії у вигляді підвищеного рівня мінімальної пенсії. Законодавство дає право на пенсійну виплату у майже 13 000 грн, тоді як мінімальна пенсія за віком в країні для непрацюючих осіб становить 2 595 грн.

Кому надане право на підвищену пенсію у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду, цього року посилена фінансова підтримка надається таким категоріям громадян:

Для непрацездатних осіб, які втратили рідних під час захисту країни від агресії РФ; Для дітей загиблих військовослужбовців, якщо замість пенсії надається державна допомога.

У 2026 році таким групам громадян суттєво переглянули рівень мінімальної гарантованої фінансової підтримки. Навесні нараховують по 12 810 грн, проти 8 000 грн минулого року.

Така мінімальна пенсійна допомога надається кожному непрацездатному члену родини. А саме: для батьків, дружини, чоловіка, а також для однієї дитини загиблого військовослужбовця.

Також цьогоріч змінилась мінімальна сума фінансової підтримки для рідних загиблих військових, якщо пенсія призначена для двох і більше осіб в родині, окрім непрацездатних батьків, дружини/чоловіка, а соціальну виплату — двом і більше дітям загиблих захисників.

Тепер мінімальна сума пенсійної допомоги становить 10 020 грн на кожну особу в родині. Минулого року для таких громадян надавали 6 100 грн.

Згідно з планами уряду, з весни 2027 року відповідні суми пенсійної допомоги для таких категорій українців підлягатимуть щорічній індексації.

Які необхідні документи для оформлення підвищеної пенсії

За даними Пенсійного фонду, якщо громадяни підлягають під вищеописані умови, то мають право звернутися за оформленням відповідної допомоги. Потрібно написати заяву та подати спеціальний пакет документів:

особисто у відділення ПФУ, Центр надання адміністративних послуг;

через портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Виплати призначать на основі поданих документів, зокрема, потрібні докази підтвердження родинних зв'язків із загиблим військовим, і, право на відповідну держпідтримку. Громадяни мають надати:

заяву з проханням призначити пенсію у разі втрати годувальника;

паспорт громадянина (ID-картку);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про укладений шлюб;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

довідку з частини, де служив загиблий боєць, витяг з наказу щодо обставин смерті;

документ із зазначенням складу родини/інші довідки, що засвідчать перебування на утриманні;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Якщо смерть настала через поранення, контузію або каліцтво під час бойових дій, потрібно буде також додати акт розслідування відповідного нещасного випадку.

