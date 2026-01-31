Видео
Україна
Главная Финансы Украинцам платят несправедливые пенсии — Гетманцев сказал, как это изменить

Украинцам платят несправедливые пенсии — Гетманцев сказал, как это изменить

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 22:03
Пенсии 2026 — что не так с выплатами для украинцев
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Пенсионная реформа в Украине опоздала на 20 лет, а государство продолжает манипулировать выплатами, поэтому пенсионеры получают мизерные выплаты. Однако сейчас в правительстве продолжаются важные дискуссии относительно нового дизайна пенсионной системы.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Новый дизайн пенсионной реформы

Сейчас украинцы теряют около 19% выплат еще перед назначением пенсии и до 50% во время индексации. Все потому, что государство манипулирует формулой, обворовывает людей и выплачивает меньшие пенсии.

"Если у человека 35 лет стажа и он получает пенсию в 2026 году, то у него будет 3 100 пенсия. А должен был бы получить 6 900 грн", — рассказал Гетманцев.

Политик предлагает отказаться от формулы, которая учитывает три года средней зарплаты и применяется для индексации пенсий. Именно над этими изменениями сейчас работают в правительстве.

"Я думаю, что нам удастся изменить все моменты, которые касаются несправедливого начисления пенсий", — сказал Даниил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE также сказал, что начальный этап пенсионной реформы предусматривает, что минимальные выплаты украинцев вырастут вдвое — с 3 100 до 6 000 гривен. Это может произойти уже в марте 2026 года, во время плановой индексации.

Большую пенсию, возможно, получат все пожилые люди, которым начисляют мизерные суммы. Это позволит несколько улучшить финансовое состояние многих украинских пенсионеров.

Ранее мы рассказывали, что украинцы выходят на пенсию по новым правилам. В частности, в 2026 году выросли требования к страховому стажу. Также что средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 544 грн. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

выплаты Даниил Гетманцев деньги индексация пенсия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
