ПФУ обратился к пенсионерам — что нужно сделать прямо сейчас

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 17:35
ПФУ прислал пенсионерам важные сообщения — что сделать, чтобы не потерять выплаты
Пожилые люди на улицах Киева. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд Украины проверил данные пенсионеров и получателей страховых выплат, которые прошли в 2025 году физическую идентификацию. По результатам обработки информации ведомство разослало важные оповещения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Кому должно прийти уведомление от ПФУ

Получателям пенсий, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехали за границу, и не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, Пенсионный фонд направил напоминание о необходимости ее прохождения.

Лица, которые прошли в 2025 году физическую идентификацию, но не подали уведомление о неполучении выплат от государства-агрессора, должны получить от ведомства напоминание о необходимости сделать это в кратчайшие сроки.

В рассылке от ПФУ содержатся активные ссылки на информацию, как пройти физическую идентификацию и подать уведомление о неполучении выплат от РФ.

Где найти сообщение от ПФУ

Чтобы ознакомиться с сообщением, пенсионерам и получателям страховых выплат нужно сделать несколько шагов.

На вебпортале Пенсионного фонда Украины:

  1. Зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  2. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или ID.GOV.UA и войти в личный кабинет.
  3. В меню слева выбрать рубрику "Мои сообщения".
  4. В окне, которое появится на экране, перейти в "Индивидуальные сообщения" и ознакомиться с текстом сообщения.

Если на телефоне установлено мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины", достаточно проверить последние входящие во вкладке "Сообщения".

пенсии пенсионеры сообщения Пенсионный Фонд пенсия
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
