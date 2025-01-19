Банкноты евро в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последние два года в Польше наблюдался постепенный рост заработной платы. Минималка в этой стране выросла с 3490 злотых в 2023 году до 4666 злотых в 2025 году. Также в Польше выросла минимальная почасовая ставка оплаты труда.

Новини.LIVE рассказывают, какой размер минимальной зарплаты в Польше в 2025 году.

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Какой будет минимальная зарплата в Польше в 2025 году

З 1 января 2025 года в Польше повысили минимальную зарплату. Теперь она составляет 4 666 злотых до вычета налогов. В пересчете на украинские гривны — 47,5 тыс.

Таким образом, минимальная оплата труда в Польше почти в шесть раз превышает украинскую. В Украине размер минималки равен 8 тыс. грн.

Как отмечается, новое повышение произошло через полгода после последней индексации. Во второй половине 2024 года минимальная зарплата в Польше составляла 4 100 злотых (41,7 тыс. грн). Кроме того, увеличилась минимальная почасовая ставка: с 28,1 злотого (286,19 грн) до 30,5 злотого (310,63 грн).

За последние два года минимальная заработная плата в Польше значительно выросла. В 2023 году она увеличилась с 3 490 до 3 600 злотых. С января 2024 года поляки получали уже 4 242 злотых, а с июля — 4 300 злотых, что предшествовало новому повышению.

В Германии в 2025 году также вырос размер минимальной зарплаты. За последние десять лет Германия почти каждый год увеличивала минималку и не допускала ее снижения.

Кроме того, разница в уровне заработной платы в Украине и странах ЕС не в пользу нашей страны. Мы проанализировали, насколько минимальная зарплата в ЕС превышает украинскую.