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Мінімальна зарплата у Польщі у 2025 році — скільки це в гривнях

19 січня 2025 16:50
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Якою буде мінімальна зарплата в Польщі у 2025 році
Банкноти євро в руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останні два роки у Польщі спостерігалося поступове зростання заробітної плати. Мінімалка у цій країні зросла з 3 490 злотих у 2023 році до 4 666 злотих у 2025 році. Також у Польщі зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці.

Новини.LIVE розповідають, який розмір мінімальної зарплати у Польщі у 2025 році.

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Якою буде мінімальна зарплата в Польщі у 2025 році

З 1 січня 2025 року у Польщі підвищили мінімальну зарплату. Тепер вона становить 4 666 злотих до вирахування податків. В перерахуванні на українські гривні — 47,5 тис. 

Таким чином, мінімальна оплата праці у Польщі майже у шість разів перевищує українську. В Україні розмір мінімалки дорівнює 8 тис. грн.  

Як зазначається, нове підвищення відбулося через пів року після останньої індексації. У другій половині 2024 року мінімальна зарплата у Польщі становила 4 100 злотих (41,7 тис. грн). Крім того, збільшилася мінімальна погодинна ставка: з 28,1 злотого (286,19 грн) до 30,5 злотого (310,63 грн).

За останні два роки мінімальна заробітна плата у Польщі значно зросла. У 2023 році вона збільшилася з 3 490 до 3 600 злотих. З січня 2024 року поляки отримували вже 4 242 злотих, а з липня — 4 300 злотих, що передувало новому підвищенню.

У Німеччині у 2025 році також зріс розмір мінімальної зарплати. За останні десять років Німеччина майже щороку збільшувала мінімалку та не допускала її зниження.

Крім того, різниця у рівні заробітної плати в Україні та країнах ЄС не на користь нашої країни. Ми проаналізували, наскільки мінімальна зарплата в ЄС перевищує українську. 

Польща зарплати гроші мінімальна зарплата ринок праці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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