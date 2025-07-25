Минимальная сумма за доставку газа — кто и почему должен платить за объем 39 куб. м

Коммунальные платежки, деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине граждане, которые используют природный газ даже в незначительных объемах или совсем не пользуются им, вам все равно должны платить минимальную сумму за услугу распределения природного газа. Специалисты объяснили, как определяется минимальная плата в 2025 году.

Об этом информирует пресс-служба АО "Полтавагаз".

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Почему предусмотрена минимальная плата за распределение газа

Порядок расчета минимального платежа за доставку газа утвержден государственным регулятором (НКРЭКУ) для клиентов с нулевым или минимальным потреблением. Он регламентируется постановлением №580 от 6 марта 2020 года и требованиями Кодекса газораспределительных систем.

Это связано с тем, что газораспределительной системе необходимо постоянно находиться в рабочем состоянии — под давлением, исправной и безопасной для потребителей. Поддержание соответствующей инфраструктуры требует финансовых ресурсов, которые покрываются за счет платы за распределение природного газа.

Как вычисляют ежемесячную минимальную сумму за распределение

Согласно главе шестой раздела VI Кодекса газораспределительных систем, сумма минимальной платы за распределение газа зависит от типа функционирующего газового оборудования, установленного в доме.

Предусмотрены следующие минимальные годовые заказанные объемы (мощности):

39 куб. м (за газовый год) — в случае пользования газом только для приготовления пищи;

126 куб. м (за газовый год) — для приготовления пищи и подогрева воды;

314 куб. м (за газовый год) — в случае комплексного использования, включая отопление.

Однако, если оборудование опломбировано или газоснабжение прекращено, минимальная годовая заказанная мощность устанавливается на уровне 39 куб. м.

Рассчитывается ежемесячная плата следующим образом: ежемесячную плату определяют как произведение 1/12 годовой заказанной мощности на тариф, который не менялся с января 2022 года и составляет 2,112 грн за 1 м³ с НДС.

В качестве примера, потребитель с газовой плитой (39 куб. м) должен платить такую сумму ежемесячно:

39 куб. м / 12 месяцев × 2.112 грн = 6.86 грн в месяц.

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