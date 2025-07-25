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Головна Фінанси Мінімальна плата за розподіл газу — скільки коштує 39 куб. м

Мінімальна плата за розподіл газу — скільки коштує 39 куб. м

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 08:50
Мінімальна сума за доставку газу — хто і чому мусить сплачувати за обсяг 39 куб. м
Комунальні платіжки, гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни, які використовують природний газ навіть у незначних обсягах або зовсім не користуються ним, вам все одно мають сплачувати мінімальну суму за послугу розподілу природного газу. Фахівці пояснили, як визначається мінімальна плата у 2025 році.

Про це інформує пресслужба АТ "Полтавагаз".

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Чому передбачена мінімальна плата за розподіл газу

Порядок розрахунку мінімального платежу за доставку газу затверджений державним регулятором (НКРЕКП) для клієнтів з нульовим чи мінімальним споживанням. Він регламентується постановою №580 від 6 березня 2020 року та вимогами Кодексу газорозподільних систем. 

Це пов’язано з тим, що газорозподільній системі необхідно постійно перебувати в робочому стані — під тиском, справною та безпечною для споживачів. Підтримка відповідної інфраструктури вимагає фінансових ресурсів, які покриваються за рахунок плати за розподіл природного газу. 

Як вираховують щомісячну мінімальну суму за розподіл

Згідно з главою шостою розділу VI Кодексу газорозподільних систем, сума мінімальної плати за розподіл газу залежить від типу функціонуючого газового обладнання, що встановлене в оселі. 

Передбачені наступні мінімальні річні замовлені обсяги (потужності): 

  • 39 куб. м (за газовий рік) — у разі користування газом лише для приготування їжі;
  • 126 куб. м (за газовий рік) — для приготування їжі та підігріву води;
  • 314 куб. м (за газовий рік) — у разі комплексного використання, включаючи опалення.

Проте, якщо обладнання опломбоване або газопостачання припинено, мінімальна річна замовлена потужність встановлюється на рівні 39 куб. м.

Розраховується щомісячна плата наступним чином: щомісячну плату визначають як добуток 1/12 річної замовленої потужності на тариф, що не змінювався з січня 2022 року та становить 2,112 грн за 1 м³ з ПДВ.

Як приклад, споживач з газовою плитою (39 куб. м) має платити таку суму щомісяця:

  • 39 куб. м / 12 місяців × 2.112 грн = 6.86 грн на місяць.

Раніше ми писали про те, що Нафтогаз надає змогу платити за газ коштами від нацкешбеку. Такий підхід дозволить економити свій домашній бюджет. 

Також ми розповідали, що в Нафтогазі звернулися до тих клієнтів, які розраховуються за газ дистанційно. Онлайн-оплата передбачає важливий нюанс. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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